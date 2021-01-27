من عجينة واحدة عملت تشكيلة معجنات سندويشات، فطائر، وميني بيتزا ومفيدة وصحية للأطفال

عجينة واحدة عملت تشكيلة معجنات، تعتبر المعجنات بأنواعها من أكثر الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص حيث تستخدم العجينة الهشة في تشكيل الفطائر والسندوتشات والبيتزا كما يمكن تحضيرها بسهولة ومكونات موجودة في كل منزل كما أن المعجنات يحبها الأطفال كثيرا وصحية جداً للأطفال لأنها تحتوى على الكثير من المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الأطفال والآن سوف نقدم لكم عمل عجينة هشه وطرية .



طريقة عمل عجينة واحدة لعمل تشكيلة معجنات سندويشات

ينصح بعمل طريقة هذه العجينة الهشة لأنها صحية ومفيدة لصحة الأطفال وهشه وطرية جداً وتصلح للعديد من الوصفات .

5 أكواب من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

خميرة فورية بمقدار 2 ملعقة صغيرة .

½ كوب من الماء الدافئ .

1 ملعقة صغيرة من السكر .

½ ملعقة صغيرة من الملح .

3 حبات من البيض .

حوالى ½ كوب من اللبن .

⅓ كوب من الزيت ويفضل زيت نباتي .

مكونات تحضير عجينة لعمل الفطائر والبيتزا

أولاً نضع الخميرة مع السكر في ماء دافئ ونتركها حوالي 10 دقائق حتى تتخمر .

نقوم بنخل الدقيق مع الملح ثم نضعه في الطبق ونضع عليه البيض واللبن .

نضع خليط السكر والخميرة على الدقيق بعد أن تتخمر ونعجن العجين حوالي ربع ساعة باليد و 10 دقائق بالعجان .

نترك العجينة تخمر لمدة ساعة وتكون جاهزة للاستخدام .

شكلها حسب رغبتك على هيئة مينى بيتزا وندهن بصوص البيتزا ثم نحشيها بالجبن والزيتون أو الدجاج أو البسطرمة أو بالزعتر والجبنه .

يمكن تشكيلها على هيئة كرات صغيرة ونحشيها بالعجوة أو الشوكولاتة أو المربي .

نفرد العجينة على شكل مستطيل وصنع أصابع هوت دوج ونلفها على شكل رول فتكون مثل الساندوتش .

ونقوم بدهن الوجه بالبيض مع الحليب ونرش على الوجه سمسم أو حبه البركة .

طريقة تحضير عجينة الفطائر والبيتزا