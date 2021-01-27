بسبوسة الحلواني هتعمليها في ثواني بمقادير مظبوطة طرية ومتماسكة

خطوات تحضير بسبوسة الحلواني في ثواني، تعتبر البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فقد تتسم البسبوسة بأنها ذو مذاق جيد ويتم تحضيرها بشكل سهل وسريع، فهي من المأكولات التي يفضلها الكثير من السيدات وترغب في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير البسبوسة السادة. مكونات تحضير البسبوسة السادة: نصف كيلو من دقيق السميد.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كأس إلا ربع من السمن.

كأس إلا ربع من السكر الأبيض.

كأس إلا ربع من الحليب السائل.

رشة من الملح.

نصف كأس من الشربات.

ملعقة من الطحين. مكونات تحضير الشربات: كأس ونصف من السكر الأبيض. كأس ونصف من المياه. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير الشربات للبسبوسة: في الأول نضع الماء وعليه السكر الأبيض ونقلب جيدا حتى يتم ذوبان السكر تماما. الخطوة التالية قومي بوضع عصير الليمون على الماء بالسكر المذاب ثم نقلبهم جيدا. بعدها نضع الخليط السابق على النار ونتركهم لمدة نصف ساعة حتى يتم عملها سميك كالشربات. بعدها نضع الشربات على البسبوسة في أخر مرحلة من نضجها. خطوات تحضير البسبوسة السادة: القيام بإحضار إناء عميق ويتم وضع فيه الدقيق وجوز الهند ورش الملح ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. القيام بإحضار صينية حجمها مناسب ويتم دهنها بملعقة من الطحين ويمكن أن يتم دهنها بالسمن. القيام بإحضار إناء يتم وضع فيه الحليب والسمن والسكر والشربات الثقيل وتقليبهم بشكل جيد لكي يتم التأكد من إذابة السكر. القيام بوضع خليط الدقيق إلى الخليط السابق ويتم تقليب المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض برفق. بعد ذلك يتم وضع الخليط في الفرن الساخن وبعد أن يتم إخراجها من الفرن يتم وضع الشربات عليها وبالهناء على الجميع. مكونات تحضير البسبوسة السادة:مكونات تحضير الشربات:طريقة تحضير الشربات للبسبوسة:خطوات تحضير البسبوسة السادة:

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