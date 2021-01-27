طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض المقرمش الذهبي، يعتبر بلح الشام من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتسم مذاقها بأنه لذيذ للغاية وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وهذا ما سوف نقدمه إليكم في هذا المقال. مكونات بلح الشام المقرمش: كأسان ونصف من الدقيق.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقتين من العسل.

كأسان من المياه.

زيت غزير للقلي.

شربات. مكونات ومقادير الشربات:. كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الشربات لعمل بلح الشام:. في الأول نضع الماء في أناء عميق ويتم وضع السكر عليه مع التقليب حتى يتم الذوبان للسكر. نضع بعد ذلك عصير الليمون عليهم، ثم ضعي الشربات على النار لمدة ثلاثون دقيقة بالتقريب. بعدها سوف ينضج الشربات عندما يتماسك ويتقل مثل الشربات. خطوات التحضير لعمل بلح الشام بدون بيض: القيام برفع إناء به مياه على النار ثم إضافة الزيت وبعد ذلك يتم وضع العسل ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم وضع المياه بعد الغليان في إناء عميق ويتم إضافة الفانيليا والدقيق والنشا ويتم تقليب المكونات بصورة جيدة مع بعضها البعض. يتم الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة طريقة وغير ملتصقة باليدين يتم ترك العجينة لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح وبعد ذلك يتم نقلها إلى الكيس الحلواني ويمكن أن يتم استبدال الكيس الحلواني بأي كيس أخر ويتم قطع الكيس من الناحية الثانية. يتم تقطيع بلح الشام بالمقاس الذي ترغبون فيه لكي يكون مناسب إليكم يتم وضع الزيت على النار ثم إضافة فيه البلح الشام. ويتم الانتظار لحين أن ينضج ويطفو على سطح الزيت ويتم إخراجه من النار ثم يتم وضع الشربات البارد عليه وبالهناء عليكم. مكونات بلح الشام المقرمش:مكونات ومقادير الشربات:.طريقة تحضير الشربات لعمل بلح الشام:.خطوات التحضير لعمل بلح الشام بدون بيض:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلح الشام بدون بيض المقرمش حضريه بالبيت واعرفي سر القرمشة ولونه الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.