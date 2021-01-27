طرق تخسيس الكرش في أسرع وقت “نصائح هامة”

تخسيس الكرش في أسرع وقت والتي نتعرف عليها من خلال موضوعنا هذا لأنه يعد أحد أهم الأمور التي يبحث عنها كافة الأشخاص وليست فئة معينة منهم سواء رجال او سيدات لما يسببه الأمر من مواقف محرجة وكذلك يجعل صاحبه يعاني من الأمراض وصعوبة التحرك وكذلك عدم ارتداؤه ما يرغب به من ملابس إلى آخره من الأمور، والتعرف على افضل الوصفات للتخلص من الكرش تابع القراءة.

اسرع طريقة من أجل تخسيس الكرش

يتكون الكرش بسبب تراكم الدهون في منطقة البطن ومع الإهمال بها وعدم الاهتمام بالتخلص منها أولا بأول تتحول تلك الدهون إلى دهون صلبة تسبب العديد من الامراض مثل أمراض القلب والسمنة وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع الضغط.

وهناك عادات يجب ان يتبعها كل من يرغب في التخلص من الكرش بشكل سريع والحصول على بطن مشدود وهى؛

الداوم على شرب الماء في الصباح الباكر قبل تناول الوجبات والحفاظ على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه يوميا، حيث يساعد الماء على تخليص الجسم من السموم وكذلك تفتيت الدهون.

تقسيم وجبات الأكل على مدار اليوم بحيث لا تقل عن 3 وجبات، ومحاولة الابتعاد عن تناول الوجبات عالية دسم، والقيام باستبدال الدهون المشبعة بالزيوت النباتية مثل زيت الزيتون أو عباد الشمس.

مداومة شرب المشروبات الساخنة والمعروف عنها انها تعمل على رفع معدل حرق الدهون في الجسم مثل القرفة والشاي الأخضر والزنجبيل.

الحفاظ على ممارسة أي نوع من الرياضة بشكل يومي وليكن مثلا رياضة المشي بحيث لا تقل عن نصف ساعة يوميا.

الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات والتي تساعد على مد الجسم بالإحساس بالشبع، وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة وأن تكون آخر وجبة لك قبل النوم بما لا يقل عن 3 ساعات.

تخسيس الكرش فاجعلها عادة وحاول دوما شفط بطنك باستمرار سواء في حالة المشي أو الجلوس حتى تساعد عضلات ان تبقى مشدودة باستمرار.

خطوات للحفاظ على الكرش بعد تخسيس الكرش

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