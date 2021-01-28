وصفات طبيعية لإزالة وتقشير الجلد الميت من الجسم والبشرة

الجلد الميت بالجسم من أكثر الأمور شيوعا في وقتنا هذا، حيث تعد هذه المشكلة من أهم المشاكل التي تعاني منها السيدات وخاصة في فصل الشتاء، فعندما يكون الجو أكثر برودة يؤثر علي بشرة الجسم، فيجعله أكثر جفافا وعند مرور الأيام تتكون طبقة من خلايا الجلد الميتة التي لا بد إزالتها عن طريق تقشير الجسم، حتى تصبح البشرة ناعمة ونظيفة وهذا التقشير يعمل على بناء خلايا جلدية جديدة، ويمكن أن نستخدم التقشير في مناطق معينة بالجسم أو في الجسم كاملا، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على العديد من الوصفات لإزالة وتقشير الجلد الميت من الجسم والبشرة باستخدام مكونات طبيعية يتم تحضيرها بالمنزل.

تلجأ بعض السيدات إلى استخدام التقشير الطبيعي والبعض الآخر يلجأ إلي واستخدام التقشير الكيميائي، فيكون التقشير الطبيعي عبارة عن عدة خلطات طبيعية والتقشير الكيميائي عبارة عن استخدام بعض المرطبات والكريمات فكلا منهم يعمل على إزالة الجلد الميت بالجسم والبشرة، وبالرغم من أنها منتجات تحتوي على مواد كيميائية إلا أنها تحتوي أيضا على الكثير من العناصر الطبيعية ومنها السكر والفواكه والحليب.

وإن التقشير الطبيعي يتكون من عدة خلطات طبيعية متوافرة في أي منزل، ويوجد منها العديد فقد توجد وصفة طبيعية تساعد على إزالة الجلد الميت الموجود بالجسم والبشرة أيضا، ومنها وصفة القهوة.

المكونات الوصفة

ملعقة صغيرة من القهوة

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من سكر جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام