لن تصدقي مفعول الفازلين في التخلص من شيب الشعر نهائيا دون الحاجة للصبغات

تعتبر مشكلة شيب الشعر من أهم وأكبر المشكلات التي تواجه الكثير من الأشخاص سواء كانو رجال أو نساء وفي مختلف مراحل العمر، وخاصة إذا ظهر الشعر الأبيض في سن متقدم فقد يشعر الإنسان بسن أكبر من سنه رغم أنه في العشرينيات أو الثلاثينات، وفي هذه الحالة قد يلجأ الكثير من الناس إلي استخدام المواد الكيميائية للتخلص من الشعر الأبيض وهذه المواد لها آثار جانبية سلبية للشعر فقد تؤدي إلي تدهور الشعر وتلفه، ومن هنا يسعي معظم الناس إلي وجود حل لعلاج الشيب فوجد أن الحل لهذه المشكلة هو استخدام الفازلين.علاج الشيب بالفازلين
فقد يساعد الفازلين علي التخلص من الشعر الأبيض ويساعد أيضا علي لمعان الشعر وترطيبه، فهو له القدرة علي علاج الكثير من المشكلات الخاصة بالشعر أو البشرة أو الجسم وهذا عن طريق استخدام الفازلين فقط أو خلطه مع مكونات أخري حيث أنه لا يوجد له أي آثار جانبية قد تؤثر علي الشعر. وعند ظهور الشعر الأبيض قد تتعدد الأسباب وغالبا السبب الرئيسي هو نقص في إنتاج صبغة الميلانين وهذه الصبغة مسؤولة عن أنها تعطي اللون للشعر فيصبح باللون الأبيض أو الرمادي، وغير ذلك يوجد أسباب أخري منها نفسية أو مرضية وهي؛ حدوث توتر للإنسان أو قد يكون بسبب أمراض جهاز المناعة، أو سوء التغذية وعدم وجود نظام صحي، أو نقص فيتامينات أو وجود مشاكل في الغدة الدرقية وقد يؤدي هذا إلي نقص إنتاج صبغة الميلانين، وأخيرا قد يكون عوامل وراثية وهذا من الأسباب الرئيسية لظهور الشعر الأبيض في سن متقدم.وصفة علاج الشيب بالفازلين
فيمكننا التخلص من علاج الشيب عن طريق الفازلين هذا بتحضيره مع مكونات أخري وهي :
- الفازلين.
- فيتامين e.
- جل الصبار.
طريقة التحضير :
- تقوم بتحضير وعاء أو طبق ونضع فيه ملعقة من الفازلين، وملعقة من جل الصبار، ثم نضيف ملعقة من فيتامينe، ويتم مزج هذه المكونات جيدا وهذا عن طريق عمل حمام مائي.
- وبعد أن يكون هذا الخليط بارد تماما، يتم وضعه علي الشعر ونقوم بتدليكه جيدا وخاصة في الاجزاء التي يوجد بها شعر ابيض كثير.
- بعد ذلك يتم تغطية الشعر ثم نتركه لمدة ليلة كاملة، وعند الاستيقاظ مباشرة يتم غسل الشعر جيدا بالماء، وبعد ذلك تظهر نتيجة هذه الوصفة من أول استخدام، ويمكن أن تكرر هذه الوصفة بشرط أن تكون مرة واحدة في الأسبوع.
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