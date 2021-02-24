أسهل طريقة تحضير صينية الكنافة بالقشطة اللذيذة في بيتك بأسرع وقت

أسهل طريقة تحضير صينية الكنافة بالقشطة اللذيذة في البيت في وقت قصير، ويعتبر طبق الكنافة بالقشطة احد اشهر واشهى الحلويات الشرقية التي يعشقها كافة الأشخاص ويفضلها في التحلية ويكثر الإقبال على تناول الكنافة بالاخص في شهر رمضان الفضيل لكونها أحد أهم الحلويات التي يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار في رمضان كما تجد أن الناس يتبادلون احضار اطباق حلوى الكنافة أثناء الزيارات العائلية والأسرية، ونتعرف على طريقة اعداد طبق الكنافة بالقشطه على اصوله كما هو مذاقه بأشهر محلات الحلويات. الكنافة بالقشطة الكنافة بالقشطة لتحضير صينية متوسطة من الكنافة بالقشطة في البيت نحتاج للمكونات التالية: كيلو جرام واحد من الكنافة الافرنجي.

نصف كوب صغير من مسحوق السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

2 كوب لبن حليب مثلج.

3 ملعقة طعام من النشا.

2 ملعقة طعام من بودرة الكريم الشانتيه، واحد كوب من القشطة، ويمكن استبدالها بكيس الكريم شانتيه الجاهز و متوافر بالسوبر ماركت.

ملعقة من الفانيليا. لتحضير الشربات عليك بتجهيز؛ 3 كوب من السكر الناعم.

كوب كبير من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا صغيرة. تحضير صينية الكنافة بالقشطة تحضير صينية الكنافة بالقشطة قبل البدء في إعداد صينية الكنافة بالقشطة علينا أولا تجهيز الشربات لسقاية الكنافة بعد التسوية لكون الشربات يجب ان يكون باردا؛ ويتم إعداده حيث نحضر وعاء عميق من الألمنيوم ويتم وضع الماء مع السكر ويقلب جيدا ويرفع على نار متوسطة حتى الغليان مع التقليب لتقوم.

بعدها بإضافة عصير الليمون و الفانيليا وتقلب مرة اخرى ويترك للغليان لمدة 5 دقائق، ثم يرفع بعد ذلك من على النار.

في وعاء آخر عميق يتم وضع مقادير الكريم الشانتيه اللبن الحليب مع النشا والكريم شانتيه والفانيليا وتخلط المكونات جيدا بالمضرب الكهربائي وترفع على نار هادئة مع التقليب المستمر.

ليتم رفعها بعد ذلك من على النار ونضيف القشطة إليها ونقلب جيدا مرة اخرى، ونضعه جانبا حتى يبرد.

نبدأ بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالسمن الذائب جيدا ونضع نصف مقدار الكنافة المراد إعدادها وتقوم بسكب السمن السائل عليها وتوزيعه.

نضع الحشو الخاص بالكريمة والقشطة.

نضع فوقه باقي كمية الكنافة ونضغط عليها بكف اليد بشكل رقيق، و نسكب السمن السائل مرة أخرى عليها.

وتدخل الصينية للفرن درجة حرارته متوسطة، ونقوم بالمتابعة حتى يحمر وجه الصينية.

نخرجها وقتها ونسكب عليها الشربات البارد المعد مسبقا، وتترك حتى تبرد، وتقدم وبالهنا والشفا. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر والمعلقين

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