كلنا طول الوقت بنحتار في إجابة هناكل إيه بكرة؟ عشان بنبقى زهقانين من التكرار وكمان عايزين حاجة سريعة مفيدة وطبعا لازم تعجب الأولاد، في المقال ده هنقولك وصفة جديدة ومختلفة تماما، اعرفي معانا بالتفاصيل والمقادير والخطوات طريقة تحضير وصفة أجنحة الدجاج السويت أند سبايسي

بالمقادير والخطوات.. اعرفي طريقة تحضير وصفة أجنحة الدجاج السويت أند سبايسي

المقاير في الوصفة دي تكفي 4 أفراد

المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير أجنحة الدجاج السويت أند سبايسي

نصف كوب ملح كوشير حوالي (100 جم)، ولو مش متوفر ممكن تستخدمي ملح عادي.

نصف كوب سكر (50 جم)

1 ملعقة كبيرة غوتشوجارو (رقائق تشيلي كورية) / أو أي رقائق تشيي تلاقيها متوفرة في سوبر ماركت او هايبركبير، وممكن تستبدليه بفلفل حامى او تستغني عنه خالص لو مش عايزة تعملي الوصفة سبايبسي.

حوالي كيلو أجنجة دجاج

قطعة زنجبل مقشر ومقطع إلى شرائح – بسمك حوالي 7 سم.

8 فصوص ثوم مقشرة

4 بصل أخضر مقطع إلى قطع بسمك حوالي 5 سم

3 أكواب زيت زيتون، ممكن تزودي حسب الحاجة.

للصلصة:

نصف كوب خل أرز (60 مل)

نصف كوب صلصة الصويا (60 مل)

نصف كوب عسل (165 جم)

4 فص ثوم مفروم

2 ملعقة طعام زنجبيل طازج مبشور

نصف كوب ( حوالي 85 جم) (معجون تشيلي كوري) / أو أي رقائق تشيي تلاقيها متوفرة في سوبر ماركت او هايبركبير.

للخليط

2 كوب نشا ذرة (250 جم) مقسم

1 كوب دقيق لجميع الأغراض (125 جم)

2 ملاعق صغيرة ملح كوشير

1 1/4 كوب ماء (420 مل)

للتزيين

بذور السمسم المحمص

أوراق الكزبرة الطازجة

بصل أخضر مقطع شرائح

طريقة التحضير

1- في طبق صغير خلطي الملح والسكر ورقائق تشيلي، بعد كده في طبق كبير.

2- ضيفي الأجنحة إلى ورشي عليها ملح ووزعيه عليها بالتساوي، وحطي طبق الأجنحة على أعلى رف في التلاجة من غير ما تغطيها لمدة حوالي 4 ساعات أو لو تفدري خليها في التلاجة طول الليل؟

3- سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، حوالي 150، وانقلي الاجنحة في صينية واسعة تاخد الكمية كلها، وزعي عليها الزنجبيل والتوم والبصل الأخضرن وادهنيها كويس بزيت الزيتون لحد ما تغطي الكمية بالكامل، غطي الصينية بورق الفويل وحطيها في الفرن، وسيبيها تستوي من ساعتين لـ 3 ساعات لحد ما يبدأ لحم الفراخ يسيب من العضم بسهولة، لكن لسه طري ومتماسك برضه.

4- بعد اكتمال السواء، طلعي الصينية وسيبيها تبرد شوية، صفيها من الزيت ولما تبقى في درجة حرارة الغرفة غلفيها وحطيها في التلاجة وسيبيها تبرد على الأقل ساعة، في الوقت ده هنبدأ في تحضير الصلصة.

5- خطوات تحضير الصلصة:

في طاسة حجمها متوسط وعلى نار متوسطة، اخلطي خل الأرز وصلصة الصويا والعسل والثوم والزنجبيل ورقائق التشيلي، اطبخي المزيج مع بعضه وافضلي حركيه لحد ما يتقل ويتماسك، بعد حوالي 4 دقايق هتلاقيه وصل للنتيجة المطلوبة، وقتها ارفعيه من على النار وخليه على جنب.

6- جهزي خليط القلي:

ضيفي كوبًا من نشا الذرة وخليه على جنب، وفي طبق تاني كبير ضيفي كمان كوباية من نشا الذرة ل مع الدقيق والملح والماء واضربيهم كويس لحد ما يعملوا خليط ناعم من غير كتل، دلوقتي سخني أي زيت نباتي متوفر عندك على نار عالية حوالي درجة 180.

7- غطي كل جناح في نشا الذرة، وبعدين هزيه عشان تتخلصي من الزيادةم قم بتجريف الجناح برفق في الخليط ، مع ترك أي فائض تقطر.

العمل على دفعتين ، أضيفي الأجنحة إلى الزيت الساخن واقليها لمدة 4-5 دقائق ، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً. انقلها إلى صينية خبز مبطنة بمنشفة ورقية لتصفيتها.

8- سخني أي زيت نباتي متوفر عندك على نار عالية حوالي درجة 180،واقلي فيها الاجنحة، بس خدي بالك هي مش هتحتاج وقت على الجنبين، يا دوب بس هتتحمر.

9- طلعي الأجنحة من الزيت وحطيها في طبق كبير وعليها الصلصة وقلبيها.

10- انقلي الأجنحة إلى طبق التقديم وصبي عليها شوية أكتر من الصلصة، وزينيها بحبوب السمسم المحمص والكزبرة والبصل الأخضر، وبالهنا والشفا.

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