العيش الفينو في البيت مثل الجاهز مضمون وسهل بعجينة سحريه بسيطة وهشه لجميع المخبوزات

طريقه عمل العيش الفينو نقدم لكم اليوم طريقة تحضير العيش الفينو على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي من أحد حلقات برنامجها، حيث أن العيش الفينو من أهم المخبوزات التي يحتاج له البيت كل يوم، وهذا يجعل الأمهات مضطرة بأن تقوم بالذهاب إلى المخابز لشرائه كما أن هذا يتطلب منها كثير من الوقت والمال، لذا حرصنا بأن نأتيك بهذه الوصفة البسيطة حتى تقومين بتحضير الخبز الفينو بنفسك في البيت.

هذه واحدة من أحد الطرق التي يمكن استخدامها لتحضير أشهى وألذ أنواع العيش الفينو وتتم كما يلي:

كيلو دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

كوب ونصف لبن ساخن.

كيس بكينج بودر.

ملعقتين كبيرتين خل.

نصف كوب زيت دافئ.

ملعقتين كبيرتين خميرة فوريه.

خمس ملاعق كبيرة سكر أبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوبان من الماء للعجن.

ملعقتين كبيرتين لبن سائل.

ملعقتين كبيرتين سكر.

ملعقتين كبيرتين لبن بودرة.

ربع ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

حبة البركة.

سمسم.

احضري وعاء عميق ضعي به اللبن الساخن وملعقة السكر والخميرة وقلبي وتغطى وتترك لتتخمر.

بعد أن تتخمر ضيفي لها الملح والكمية المتبقية من السكر والزيت والخل واخلطي حتى تتجانس المقادير معاً.

في وعاء اخر اخلطي الدقيق مع البكينج بودر ومن ثم يتم إضافتهم إلى الخليط السابق واخلطي جيداً ثم أضيفي الماء وابدئي في العجن.

استمري في العجن لحوالي 10 دقائق حتى يصبح لديك عجينة طرية ومتماسكة، غطيها وتركيها في مكان دافئ.

احضريها بعد ذلك وقسميها لكرات متساوية ثم افرديها بالشوبك ولفيها على هيئة رول ضعيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

ادهني وجهها بمكونات الوجه وضيفي لها حبة البركة والسمسم ثم ادخليه إلى الفرن وتركيه حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.

ثم اخرجيه وتركيه جانباً ليصبح بارد وقدميها على الفطور والعشاء وبالهناء والشفاء.