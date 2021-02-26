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جمانة الصباغ الخميس,25 شباط (فبراير) 2021 - 20:00
الفستق من انواع المكسرات الاكثر شيوعاً واستهلاكاً حول العالم، ويحمل اسم الفستق الحلبي نظراً لزراعته في مدينة حلب السورية منذ سنوات طويلة ومنها انتقل لبقية العالم.
يمتاز الفستق بلونه الاخضر وطعمه اللذيذ، وهو من المكسرات التي يمكن تناولها نيئة او مشوية او مقلية، يضاف للعديد من وصفات الطعام والحلويات ويحتوي على قيمة غذائية عالية كونه غني بمضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن والمركبات.
تناول الفستق بشكل معتدل يسهم في تعزيز الصحة بشكل عام، لكن الافراط في تناوله قد تكون له تداعيات سلبية خطيرة على الصحة نستعرضها سوياً وفقاً لمعلومات أوردها موقع "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن موقع "بولد سكاي" المتخصص بالمواضيع والأخبار الطبية.
اضرار الافراط في تناول الفستق
يفند الموقع المختص مجموعة الاضرار التي يمكن أن تنجم عن الافراط في تناول الفستق بالتالي:
- زيادة الوزن: يمتاز الفستق بأنه من المكسرات التي يسهل اكلها، ما يجعل البعض يسرفون في الكميات المتناولة منه دون حسبان للسعرات الحرارية العالية الموجودة فيه، والتي يمكن ان تؤدي الى زيادة الوزن.
- الالياف الزائدة في الجسم: معلوم ان الالياف ضرورية لعمل الجهاز الهضمي وحركة الامعاء، لكن الافراط في تناول الفستق يؤدي لزيادة الالياف في الجسم والاصابة بالعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي وتشنجات المعدة وسء الامتصاص.
وينصح الاطباء وخبراء الصحة بضرورة الاعتدال في تناول الفستق وعدم تناول كميات كبيرة منه دفعة واحدة.
- عدوى السالمونيلا: يخال للبعض ان السالمونيلا موجودة بشكل رئيسي في الدواجن، لكن دراسات عدة أشارت لاحتمال احتواء الفستق على بكتيريا السالمونيلا التي تتسبب في اضعاف جهاز المناعة عند كبار السن والاطفال الرضع.
والاصابة بالسالمونيلا يحمل مضاعفات صحية عدة منها ارتفاع درجة الحرارة والاسهال ومشاكل الجهاز الهضمي.
- مرض السرطان: قد يسهم تحميص الفستق في تقليل مخاطر التعرض للسالمونيلا، لكنه بالتأكيد يزيد من ظهور مادة "الاكريلاميد" وهي المادة التي تحملها الدراسات والابحاث الطبية المتعددة، المسؤولية وراء نمو الخلايا المسببة للسرطان في الجسم.
- رفع ضغط الدم: يحتوي الفستق على نسبة جيدة من الصوديوم، والافراط في تناوله بعني استهلاك الملح بشكل كبير، ما يشكل خطراً لجهة ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر امراض القلب والاوعية الدموية.
- تشكل حصى الكلى: يتسبب الافراط في تناول الفستق باختلال البوتاسيوم في الجسم، وتسهم املاح "الأكسالات" وحمض "الميثيونين" في الفستق في تكوين أملاح الكالسيوم، وهي أحد المكونات الأساسية لحصى الكلى البلورية.
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