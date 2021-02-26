طريقه عمل كريم الاساس وروج الشفايف الثابت بكل الالوان فى المنزل بسهوله وباقل التكاليف

طريقه عمل كريم الاساس وروج الشفايف الثابت ، أكثر ما تهتم به كل مرأة هو مستحضرات التجميل الذي تقوم باستخدامها لذا تحب أن تختار أفضل الأنواع والمنتجات عالية الجودة والتي لا يمكن أن تصيب بشرتها بأي أذى، ولكن هذا يكلفها الكثير من المال لأن هذا النوع من المنتجات يكون غالي الثمن ولكن يمكن لكل سيدة من الآن أن تقوم بتحضير أفضل كريم أساس أو روج الشفايف الثابت في المنزل.

يفضل معظم الفتيات استخدام أفضل كريمات الأساس والروج الثابت التي تستطيع أن تقوم بتحضيره بنفسها في البيت:

تبحث الفتيات عن الطرق الذي يمكن أن تساعدها في تحضير الروج الثابت في البيت باستخدام أفضل المكونات، احضري علبة عميقة ولو يكن علبة كريم قديمة ونظيفة ضعي بها كريم كونتور يفضل اختيار لون فاتح، ثم قومي بوضع ثلاث نقاط من كريم الأساس الذي تفضليه وتستخدميه ثم إضافة بلاشر باللون التي تفضلينه يمكن أن تختارين اللون الوردي ويتم خلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ثم يمكن أن تقومين باستخدامه بالوقت التي ترغبين.

كريم الأساس من أهم الكريمات التي يتم استعماله أثناء وضع المكياج فكافة المستحضرات الموجودة بالأسواق تحتوي على مواد كيماوية ولكن الكريم التي سوف تقومين بتحضيره سوف يحتوي على مواد طبيعية ويتم تحضيره كاللآتي:

في وعاء معدني ضعي قومي بوضع زيت اللوز وزيت الجوجوبا أو يمكن استبداله بزيت جوز الهند وقليل من زبدة الشيا والكاكاو وشمع العسل وفيتامين E ، وأديبيهم على حمام مائي ثم يتم رفع الوعاء من على النار وتركه لمدة 5 دقائق ليصبح بارد.

ثم يتم إضافة ومسحوق القرفة ومسحوق أكسيد الزنك وقلبي جيداً حتى يتجانسوا معاً، ثم يضاف مسحوق الكاكاو تدريجياً للوصول إلى درجة اللون المطلوبة يمكن اختباره على كف اليد.