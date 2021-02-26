لولي بوب الدجاج لأطفالك اصنعيه وأبهري صغارك طريقة عمله في المنزل

لولي بوب الدجاج حضريه لأطفالك، يعد الدجاج من أكثر أنواع اللحوم استهلاكاً في جميع أنحاء العالم كله، ويتم تحضيره بطرق كثيرة مختلفة لا حصر لها، فهناك طرق مقلية وأخرى مشوية والدجاج البانيه والكفتة والصواني، وغيرها الكثير من الطرق، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة جديدة ومبتكرة، وهي لولي بوب الدجاج، وتعتبر مفضلة عند الأطفال وتشجعهم على تناول الطعام، بالإضافة إلى أنها تناسب العزومات والاحتفالات كأحد أنواع المقبلات والأطباق الجانبية التي تكون إضافة مميزة على المائدة.

مكونات عمل لولي بوب الدجاج

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

حوالي ما يقرب من نصف كيلو صدور دجاج مفرومة.

كوب من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة الحجم من الصويا صوص.

نصف كوب من البصل المفروم ناعم.

نصف كوب من الجزر المبشور.

نصف ربطة من الكزبرة المفرومة.

أربعة ملاعق كبار من الماء.

أربعة ملاعق كبار من النشا.

ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

أعواد خشب.

زيت للتحمير.

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط به كلاً من صدور الدجاج المفرومة والصويا صوص والنشا والبصل والجزر والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والبابريكا والثوم البودرة والكزبرة، وبعد أن نخلطهم بشكل جيد. نقوم بتغطية هذا الخليط بشكل جيد، وندخله الثلاجة حوالي ساعة. بعد انتهاء الساعة نقوم بإخراج الدجاج من الثلاجة، وندهن اليدين بالزيت، ونبدأ بتشكيل خليط الدجاج على شكل أصابع أو كرات صغيرة حسب الشكل الذي ترغبون به. ويكون ذلك على الأعواد الخشبية، ونقوم بخلط كلاً من النشا والماء بشكل جيد في طبق، ونضع البقسماط في طبق آخر. نقوم بغمس أعواد الدجاج في خليط الماء والنشا، ثم نقوم بتغطيته جيداً بالبقسماط الناعم، وبعد ذلك نقوم بإدخاله مرة أخرى إلى الثلاجة ونتركه نصف ساعة لكي يتماسك جيداً. ولا يتفكك أثناء التحمير، ونقوم بتسخين الزيت على نار درجة حرارتها متوسطة، ونقلي الدجاج به حتى نحصل على اللون الذهبي، ونقدمه بالهنا والشفا، وبذلك قدمنا لكم لولي بوب الدجاج.

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طريقة تحضير لولي بوب الدجاج بسهولة في البيت