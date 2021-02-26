سندوتشات دجاج زنجر بصوص جبن من كبرى مطاعم بكل أسراره

طريقة دجاج زنجر من الوجبات السريعة التي تشتهر بها المطاعم والمحلات وتنضم لقائمة الوجبات التي تقدم في مطاعم العالمية ويطلبها الكثير من الكبار والصغار، وتتميز تلك الوجبات بأنها بطعم لذيذ وسهلة سريعة، والآن يمكنك عمل زنجر دجاج في منزل بدلا من شراءه من محلات الجاهزة وتضمني نظافة صنعه يمكنك أن تتعرفي على عمل وجبة زنجر دجاج بتكلفة اقتصادية والمحافظة على صحة أسرتك وأولادك، وتناول وجبة زنجر دجاج في المنزل تكون من وحبات الصحية عندما تعد في منزل وبطعم أحلى من المطاعم الجاهزة، وتشد أطفالك لتناول الطعام في منزل بدلا من شراءه من الخارج فمن خلال موقعنا نقدم لكم وجبة دجاج زنجر بكل تفاصيلها. طريقة زنجر دجاج بصوص جبن نصف كيلو من صدور الدجاج مخلى منها العظم والجلد. كوب كبير حليب رائب أو 2 كوب زبادي. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج ملعقة صغيرة من بابريكا مطحون. ملعقة صغيرة من بصل بودرة. ملعقة صغيرة من ثوم بودرة. ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ناعم. ملعقة صغيرة من شطة الحارة. كمية من الزيت غزير القلي. خبز كايزر كبير الحجم. ورق خس. شرائح من جبن شيدر. خليط تغطية الدجاج ملعقتان كبيرتان من الدقيق. ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من خليط بهارات الدجاج. مكونات صوص الجبن الذائبة ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية. ملعقة صغيرة من الدقيق. كوب من حليب السائب. كوب من جبن شيدر مبشورة. رشة صغيرة من زعفران أو بابريكا. مكونات صوص دجاج زنجر كاتشب ملعقتان كبيرتان. ملعقة كبيرة هوت صوص. ملعقتان كبيرتان من المايونيز. خطوات عمل زنجر دجاج مثل المطاعم أولا قطعي صدور الدجاج إلى شرائح ثم ضعيهم في تتبيله الحليب الرائب وضيفي عليهم كل توابل التي ذكرناها لك وقلبيهم جيدا حتى يتجانسوا معا كل مكونات مع بعضها.

ثم اتركي الدجاج داخل التتبيلة تلك لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة ويفضل تركها ليلة كاملة من مساء حتى صباح اليوم التالي.

تخرج الدجاج من التتبيلة ويوضع في خليط تغليف الدجاج من الخارج المكون من كوب دقيق والنشا وعليهم البهارات.

غالي وغطي كل قطع صدور الدجاج من كل جوانب بتلك التغطية ثم انزلي بها في زيت غزير جدا وساخن لمدة دقيقة ثم خفضي درجة حرارة على متوسطة وقلبي صدور دجاج على جانبي واخرجيها وصفيها على مناديل المطبخ.

اتركيها جانبا ثم جهزي صوص الشيدر اخلطي على نار الزبدة مع ملعقة الدقيق ثم ضيفي عليهم الحليب بالتدريج مع تقليب وضيفي كمية الشيدر وضعي زعفران أو بابريكا وقلبي حتى يكون لديك صوص خفيف قليلا.

احضري خبز سندوتشات وافردي عليه كوكتيل الصوص السابق ذكره ثم عليه ورقة من الخس وعليه شريحة من جبن شيدر وضعي قطعه دجاج وعليها صوص جبن الذائبة.

وغطيها بالجانب الآخر من السندوتش واضغطي ضغطه خفيفة ويمكن أن تغلفيه بورق من الفويل حتى يظل ساخن لحين الانتهاء من كل الكمية وتناوله بجانب بطاطس مقلية وصوص الجبن. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة طريقة زنجر دجاج بصوص جبنمكونات صوص الجبن الذائبةمكونات صوص دجاج زنجرخطوات عمل زنجر دجاج مثل المطاعم

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