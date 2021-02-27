​​​​​​​ماهي مدة بقاء فيروس كورونا على الأقمشة

فيروس كورونا شكل هاجساً للأطباء والمختصين بسبب طرق انتشاره وانتقاله بين البشر، والتي ساهمت في إصابة الملايين حول العالم، فبحثت الدراسات في تفاصيل وآلية انتشاره ومدة بقاءه على الجسم والأسطح وفي الهواء، وفي دراسة جديدة قد تهم المخالطين لمرضى كورونا أو الأطباء، حيث أوضحت الدراسة مدة بقاء الفيروس على الأقمشة، وهي في التالي.

فيروس كورونا على الأقمشة

وجدت الدراسة الجديدة التي أجراها علماء في جامعة "دي مونتفورت" البريطانية، أن فيروسات شبيهة بالسلالة المسببة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) يمكنها البقاء على قيد الحياة على الأقمشة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

تفاصيل الدراسة

أجرى العلماء الدراسة على أقمشة من البوليستر والبولي قطن والقطن، حيث وضعوا عليها قطرات من الفيروس المستجد، ثم راقب العلماء استقرار الفيروس الجديد على كل مادة لمدة 72 ساعة.

توصل العلماء في الدراسة إلا أن قماش البوليستر يعد الأكثر خطورة بالنسبة لانتقال العدوى مع استمرار الفيروس المستجد لأكثر من ثلاثة أيام والقدرة على الانتقال إلى أسطح أخرى، وبقي الفيروس الجديد في القطن لمدة 24 ساعة، والبولي قطن لست ساعات فقط.

وقالت عالمة الأحياء الدقيقة الدكتورة كاتي ليرد، التي قادت الدراسة، أنه يجب على المخالطين و العاملين في مجال الصحة تغيير ملابسهم قبل الذهاب إلى المنزل، لتفادي نقل العدوى إلى عائلاتهم، ويجب غسل الملابس يومياً.

غسل الملابس للتخلص من كورونا

نصحت الدراسة بضرورة غسل الملابس باستخدام المنظفات في ماء درجة حرارته تزيد على 67 درجة مئوية، ولمدة كافية.

ونوهت الدراسة إلى أن الفيروس لا ينتقل إلى ملابس أخرى أثناء الغسيل، وأكدت على ضرورة اختيار نوعيات أقمشة تقلل من نقل الفيروس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.