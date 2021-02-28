إن أردنا عمل استفتاء حول أكثر الاطعمة التي يحب الناس تناولها على الاطلاق، ستأتي الاطعمة الحلوة في طليعة الارقام وإن كان للاطعمة المالحة محبين كذلك.

لكن الاطعمة المُرة دوت الخليج التي ستعاني بالتأكيد من أعداد الاشخاص الذين يحبون تناولها، لسبب بسيط وهو مرارة طعمها التي تجعلنا نتجنب تناول مثل هذه الاطعمة.

إلا ان للاطعمة المُرة فوائد كثيرة لا يعرفها البعض، نستعرضها مع ابرز اصناف هذه الاطعمة كما جاء في تقرير طبي نشره موقع "سبوتنيك" الاخباري نقلاً عن موقع "تايمز اوف انديا".

فوائد الأطعمة المُرة على الصحة

يركز الاطباء وخبراء الصحة على ضرورة تضمين النظام الغذائي اليومي، كافة العناصر الغذائية الضرورية لبناء ونمو الجسم، ومنها الأطعمة المُرة التي تحمل العديد من الخصائص الفريدة.

وبحسب الأطباء، فإن تعزيز الجهاز المناعي للجسم يمكن ان يتم من خلال تضمين النظام الغذائي لمجموعة من الأطعمة المُرة مثل قشور الحمضيات. وتساعد هذه الأطعمة على تحفيز الجهاز المناعي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

كما ان تناول أطعمة مُرة يحول دون تسرب الامعاء والتهابات الجسم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي يفضل محتواها الغذائي الحالي.

أطعمة مُرة يجب أن تكون في نظامك الغذائي

ذكر التقرير الطبي لمجموعة أطعمة مُرة يجب أن تكون في النظام الغذائي لكل فرد وهي:

القرع المُر: نبات شائع لكنه قليل الاستخدام نظراً لمرارته. ويمتاز القرع المُر بمحتواه العالي من المواد الكيميائية النباتية الصحية مثل التريتربين والبوليفينولات والفلافونيد المعروفة بقدرتها على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

ويساعد القرع المُر كذلك على خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، كما ان محتواه من مضادات الأكسدة يساهم كذلك في منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.

الخضروات الورقية الصليبية: ومنها البروكلي والملفوف والفجل والسبانخ، دوت الخليج من الأطعمة المُرة التي يحجم البعض عن تناولها لكنها غنية بمركبات تدعى الجلوكوزينات، تحمل العديد من فوائدها الصحية. وبحسب نتائج دراسات عدة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الخضروات الورقية الصليبية، هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم.

ومنها البروكلي والملفوف والفجل والسبانخ، دوت الخليج من الأطعمة المُرة التي يحجم البعض عن تناولها لكنها غنية بمركبات تدعى الجلوكوزينات، تحمل العديد من فوائدها الصحية. وبحسب نتائج دراسات عدة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الخضروات الورقية الصليبية، هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم. الكاكاو: وتدخل في صناعة الشوكولاته الداكنة التي لا يحبها البعض ويفضلون عليها الشوكولاته الحلوة. إلا ان هذا الشوكولاته الداكنة صحية للغاية كونها تحمل الكثير من الكاكاو فيها، والذي يمتاز بوجود مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة فيه، والتي تساهم في توسيع الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

كما أن الكاكاو غني بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد، وبالتالي فإنه مفيد جداً على الرغم من مرارة طعمه.

قشور الحمضيات: لا يخفى على أحد أهمية الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون، والتي تعد في صدارة الاطعمة المعززة للجهاز المناعي. لكن قشور الحمضيات لا تقل أهمية عن لبها، وتعد قشور الحمضيات من الاطعمة المُرة بسبب وجود مركبات الفلافونويد التي تحمي الفاكهة من الآفات.

وتتواجد مركبات الفلافونويد بنسبة كبيرة في قشور الحمضيات مقارنة بأي جزء آخر من الفاكهة الحمضية، لذا ينصح ببشر القشر ليصبح ناعماً وإضافته إلى الطعام للحصول على فائدة صحية كبيرة فضلاً عن الطعم اللذيذ.

الشاي الأخضر: ذو فوائد صحية كبيرة على الجسم، ابرزها المساعدة على خسارة الوزن، وتحسين الهضم، وتعزيز المناعة، وتحسين صحة القلب والاوعية الدموية، والوقاية من السرطان.

ويعود الطعم المُر للشاي الاخضر الى وجود الكاتشين والبوليفينول فيه، وينصح الخبراء بتناول كوبين من الشاي الاخضر يومياً للبقاء بصحة جيدة.