خلطة فعالة لتخسيس الكرش، السمنة من الأمراض المزمنة والتي تتسبب في الإصابة بأمراض أُخرى، سواء مثل السكر والقلب وتصلب الشرايين وأمراض الجهاز التنفسي بالإضافة إلى صعوبة الحركة، ولذلك يحب الجميع انقاص وزنه حتى يكون في أفضل حال وفي كامل صحته، وينفق العديد من الأشخاص الذين يعانون من مرض السمنة الأموال الطائلة على عمليات انقاص الوزن والعلاجات الطبية وأدوية التخسيس، ولكن في أصل الأمر فإن عمليات انقاص الوزن مثل تكميم المعدة وماشابه للأشخاص الذين يعانون من مرض السُكري وقد تُحدث أضرار بالغة، أما عن أدوية التخسيس فقد أثبتت عدم فعاليتها بالإضافة إلى أنها تسبب في هبوط الدورة الدموية وتسبب أضرار كبيرة بالكُلى، لذلك يدعو اطباء العلاج الطبيعي في الوقت الحالي للوصفات الطبيعية لعدم وجود أية آثار جانبية مترتبة على تناولها، بالإضافة إلى عدم غلاء أسعارها وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة خلطة فعالة لتخسيس الكرش في ثلاثة شهور فقط.

خلطة تخسيس الكرش السريعة

قبل أن نبدا في سرد خلطة تخسيس الكرش، لابد لنا أن نذكر أسباب ظهور الكرش، وهي:-

1- الإفراط في تناول السكريات.

2- حدوث اضطراب في الهرمونات التي يُفرزها الجسم.

3- الجلوس لفترات طويلة على أجهزة الحاسوب أو الهواتف.

أما عن خلطة تخسيس الكرش فهي كالتالي:-

أولاً:- المكونات

زنجبيل- قرفة- ليمون- كمون- ليمون.

ثانياً:- طريقة التحضير

يتم وضع المكونات السابقة بمقدار ملعقة من كل مكون منها، ثم نُضيف إليها كوب من الماء، ونضعه في إناء على النار، حتى تمام الغليان، ثم نضع الخليط مع تصفيته في كوب، ونتركها قليلاً حتى تُصبح دافئة مع تغطيتها حتى لاتطير فائدتها، ثم يتم تناوله بشكل يومي، ولكن إذا كنت تعانون من مرض الضغط أو السكر لابد من استشارة الطبيب أولاً.