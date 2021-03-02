أضرار أجنحة الدجاج للنساء بصفة خاصة مسببة تكيس المبيض وتأخر الحمل

أضرار أجنحة الدجاج للنساء،أصبحت الدجاج الوجبة الأساسية في أي منزل عربي أو منزل علي العموم فالدجاج هو مصدر البروتين وتعددت وصفات طهي الدجاج بصفة عامة علي الإنترنت مما جعل لحمه شهيا فالبعض يتناول صدور الدجاج كالبانية والكوردن بلو والروستو وكثير من الوصفات ولكن أيضأ انتشر تناول اجنحه الدجاج المتعارف عليها chicken wings، فهي لا تسبب خطورة علي الرجال ولكن صرح المركز القومي للمرأة بخطورة تناول أجنحة الدجاج للمرأة بصفة خاصة فهي تسبب ضرر بالغ في الرحم وسنشرح بالتفصيل مدي أضرار وخطورة تناول أجنحة الدجاج “الفراخ” للنساء.

تتناول معظم السيدات أجنحة الدجاج “الفراخ” ورقبة الداج دون علم بمدي خطورة تناولها علي رحم المرأة وخاصة أن كانت تلك الداجة محقونة.

يتم حقن الدجاج بمادة “الستيرويد” في أجزاء كثيرة من الدجاجة وخاصة الأجنحة والرقبة وتلك الأماكن هي أكثر الأماكن تحتوي علي أعلي تركيز من تلك المادة.

مادة الستيرويد هي عبارة هرمون تحقن به الدجاج ليسرع من نموها وزيادة وزنها في أقل وقت فهو هرمون تجاري بحت يشكل ربح سريع لتجار الدجاج دون النظر إلى مدي خطورة تلك المادة علي جسم الدجاجة مسبباً أثرها علي جسم الإنسان.

تعمل تلك المادة أو هذا الهرمون علي نمو الأورام السرطانية وخاصة في النساء فهي تعمل علي التفاعل مع الهرمونات الأنثوية مسببة تكيسات المبيض والورم الليفي الرحمي لدي النساء.

سبب استخدام تلك المادة كما ذكر مسبقاً انهي تعمل علي تسريع نمو الدجاجة لان المجتمع يحتاج يوميا ملايين من الدجاج لسد العجز وبذلك يعمل التجار علي استخدام تلك المادة لتقليل عدد أيام نمو الدجاجة ويحصل علي الوزن المطلوب.

والخطر يكمن في تناول أجنحة الدجاج خاصة لأنها تحتوي علي الكثير من الدهون دون عن غيرها من أجزاء الدجاجة ووجود الجلد بها يعني تناول الكثير من السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم وتحتوي علي نسبة عالية مضرة من الكليسترول.

يسبب تناول اجنحه الداج إلى اكتساب الوزن والسمنة الضارة.

الفائدة الوحيدة من استهلاك أجنحة الدجاج هي:

أضرار تناول أجنحة الدجاج علي النساء

ان أجنحة الدجاج تحتوي علي كمية منخفضة من الصوديوم، وهي من مصادر من مصادر النياسين والبروتينات والأحماض الأمينية ولكن أضرار أجنحة الدجاج أكثر من فوائدها ولذلك تم تحذير النساء من تناول كميات ولو صغيرة من أجنحة الدجاج.