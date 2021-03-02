أفضل قناع كولاجين لشد تجاعيد البشرة وإزالة الخطوط لوجه جذاب ومثالي، الكثير من النساء ترغب دائماً بوجه مثالي وخالي من أي مشاكل وهذا لأنها تريد أن تظل محتفظة بجمالها ونضارة بشرتها، ولهذا يعتبر الكولاجين مصدر هام للبشرة وذلك لأنه يعد المسئول عن تجديد الخلايا في الوجه، وهذا بدوره يحد من ظهور التجاعيد أو الخطوط للحفاظ علي شباب البشرة، ولكن عند حدوث نقص في إنتاج الكولاجين فإنه يجب البحث عن كل ما يعوض هذا النقص، لذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم أفضل قناع كولاجين يعمل علي شد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط لتتمتعي ببشرة مثالية وبدون أي مواد كيميائية.

قناع كولاجين طبيعي لشد البشرة ويزيل التجاعيد والخطوط بدون أي عمليات تجميل

تعد السيدات هن أكثر فئة بحثاً عن أفضل المكونات والتي يتوافر بها الكولاجين الطبيعي، وهذا لحماية البشرة من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد، ولذا تلجأ لشراء المنتجات الكيميائية مثل كريم الكولاجين أو مكملات الكولاجين كالحبوب وكبسولات زيادة إنتاج الكولاجين في الوجه، ولكنها تسبب أضرار للبشرة فيما بعد علي عكس المواد الطبيعية والتي تمنحك نتائج فعالة ودون الحاجة إلي أي عمليات تجميل.

قناع القهوة وبياض البيض لشد تجاعيد البشرة وإزالة الخطوط

تعمل القهوة علي تخفيف الخطوط التي تظهر علي جلد الوجه كما تساعد في شد الجلد المترهل، لاحتوائها علي مادة الكافيين والتي تزيل خلايا الجلد الميتة وتعزز من صحة ونعومة البشرة، وبياض البيض مكون طبيعي فعال في شد الجلد والتخلص من التجاعيد بكل سهولة لاحتوائه علي البروتين الذي يعزز خلايا الجلد ويمنع ترهله.

ملعقة كبيرة من تفل القهوة.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

لتحصلي علي بشرة مشدودة وخالية من أي تجاعيد قومي بمزج المكونات حتي تحصلي علي خليط متجانس، ثم يوضع القناع علي البشرة بعد تنظيفها مع عدم الاقتراب من محيط العين.

نترك قناع الكولاجين لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويستخدم هذا القناع مرتين أسبوعياً لتتمتعي ببشرة جذابة وتستعيدي شباب بشرتك.

مكونات قناع كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة ويزيل الخطوط لوجه مثاليطريقة تحضير قناع كولاجين طبيعي وكيفية الاستخدام لبشرة أكثر شبابقناع بذور الكتان والزبادي لشد تجاعيد البشرة وإزالة الخطوط

تعمل بذور الكتان علي مكافحة الشيخوخة وعلامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط، وذلك لأنها غنية بالأحماض الدهنية وأوميجا 3، والزبادي يساعد في محاربة الخطوط الدقيقة والرفيعة حيث أنه مصدر غذائي طبيعي يحتوي علي البروتين.

ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قومي بمزج المكونات ثم يغسل الوجه قبل وضع القناع وبعد ذلك ضعي القناع لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافيء.

يتم تدليك البشرة بزيت الزيتون للحفاظ علي ترطيب البشرة، ويستخدم هذا القناع مرتين في الأسبوع لتتمتعي ببشرة نضرة وأكثر مرونة.

مكونات قناع كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة ويزيل خطوط الوجهطريقة تحضير قناع كولاجين طبيعي وكيفية استخدامه لبشرة أكثر شبابقناع العسل وعصير البصل لشد تجاعيد البشرة وإزالة خطوط الوجه

العسل يقوم بتنشيط خلايا الجلد ما يجعل الوجه أصغر سناً ويعطيه مظهراً صحياً، كما يعمل علي علاج التجاعيد والتخلص منها ليمنحك بشرة مشدودة، وعصير البصل يحارب الشيخوخة ويقي البشرة من التجاعيد، كما يزيد من تدفق الدورة الدموية في البشرة والحفاظ علي نعومة ونضارة الوجه.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من عصير البصل.

قبل استخدام القناع يجب غسل الوجه بالماء والغسول ثم يجفف جيداً، وبعد ذلك نوزع القناع علي الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف.

نغسل الوجه بالماء الدافيء وبعد ذلك نمرر قطعة من ماء الورد المثلج في حركات دائرية علي الوجه لغلق المسام، حيث يساعد علي شد البشرة وتنعيمها ثم نتركه ليجف.

ندلك الوجه بالكريم المرطب أو زيت طبيعي، ويستخدم هذا القناع 3 مرات أسبوعياً لبشرة مشدودة وأكثر نعومة.

مكونات قناع كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة وإزالة الخطوططريقة تحضير كولاجين طبيعي وكيفية استخدامه لبشرة نضرةقناع عصير الليمون وبياض البيض لشد تجاعيد البشرة ومحاربة الخطوط

يعمل عصير الليمون علي إنتاج الكولاجين كما يحافظ علي نعومة ورطوبة البشرة لاحتوائه علي فيتامين سي، وبياض البيض يحتوي علي مادة الكولاجين التي تساعد علي علاج عامات التقدم في العمر، وعلاج المسام المسدودة كما يزيل التجاعيد والخطوط.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

بياض بيضة واحدة.

قومي بمزج المكونات ثم توضع علي بشرة نظيفة ويتم توزيع القناع علي الوجه مع الابتعاد عن منطقة حول العين، ويترك قناع الكولاجين لمدة 30 دقيقة.

يغسل الوجه بعد مرور الوقت بالماء الفاتر، ويستخدم قناع الكولاجين الطبيعي مرتين أسبوعياً لبشرة تظل شباب وبدون أي عيوب.

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مكونات قناع كولاجين طبيعي لشد تجاعيد الوجه ومحاربة خطوط البشرةطريقة تحضير قناع كولاجين طبيعي وكيفية استخدامه لبشرة خالية من أي عيوب