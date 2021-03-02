معمول التمر السعودي الفاخر شهى زي اللي بنشتريه دااايب وهش بطعم وريحة روعة وسهل

طريقه عمل المعمول السعودي بالتمر ، من أشهر الحلويات في السعودية المعمول السعودي بالتمر فهو من الحلويات المميزة، وخاصه في البلدان العربية وهويقدم في الأعياد عيد الفطر وعيد إلا ضحي وفي أواخر شهر رمضان ، ولذلك سوف أقدم لكم بالتفصيل أفضل وأسهل الطرق.

يجب إحضار ربع كوب من السمن.

كأس وربع من الدقيق .

نصف كأس من السمن.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضه ورشه ملح.

كوب من سكر البودرة.

كأس من جوز الهند .

رشه فانيلا وحبهان مطحون.

نضيف السمن والسكر والزبدة في وعاء عميق, ثم نقوم بخلطهما جيدا بالمضرب الكهربائي أو بالعجان حسب المتوفر لديكي, حتى نحصل علي قوام كريمي, ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا وجوز الهند ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي ونقوم باضافة الدقيق بالتدريج ونستمرفي الخلط ثم نضيف باقي المكونات الباقيه البيكنج بودر وايضا الحبهان المطحون ورشه الملح ونستمر في الخلط حتى نصل إلى القوام المناسب وتصبح عجينة متماسكة ولينه.

يوجد طرق كثيرة في لعمل المعمول السعودي بالتمر، فمن الممكن تقسيمه إلى دوائر صغير ثم نقوم بإضافة بعض الحشوات بداخلها ويمكن أن نضيف تمر معجون مقطع إلى كور صغير ويمكن أن نحشو بجوز الهند على حسب الرغبة فكل أسره ولها طريقتها الخاصة بها في الحلويات وبعد أضافه الحشو يجب أن لا نعجن كثيرا فبمجرد تشكيل كور العجين نقوم برصها في الصنيه ، حتي لا نتسبب في فشل العجين .

فمن الممكن تقسيمه إلى دوائر صغير ثم نقوم بإضافة بعض الحشوات بداخلها ويمكن أن نضيف تمر معجون مقطع إلى كور صغير ويمكن أن نحشو بجوز الهند على حسب الرغبة فكل أسره ولها طريقتها الخاصة بها في الحلويات وبعد أضافه الحشو يجب أن لا نعجن كثيرا فبمجرد تشكيل كور العجين نقوم برصها في الصنيه ، حتي لا نتسبب في فشل العجين . يجب وضع كرات المعمول في الصنيه متباعدة, ثم ندخلها الفرن علي درجه حرارة لا تقل عن180 درجه ولا نخرجها من الفرن حتي نحصل علي اللون الذهبي للوجه .

وهنا نكون قدمنا افضل الطرق في طريقه عمل المعمول السعودي بالتمرويمكن ان يقدم مع الشاي او القهوة علي حسب الرغبه.