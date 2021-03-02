اسرار صبغ الشعر فى المنزل باللون اللي تفضليه زي الكوافير بالظبط وتخلصى من الشيب

طريقة صبغ الشعر في البيت اختيارلون الشعرالمناسب للبشرة شيء ضروري فمن المهم قبل البدء في صبغ الشعر تحديد الألون التي تعطي جمال للبشرة فالبشرة البيضاء تليق عليها جميع الألوان بخلاف البشرة الغامقة أو البشرة السمراء، وسوف أتناول معكم الحديث في هذا المقال عن كيفية صبغ الشعر في المنزل وكيفية اختيار الالوان .

يأتي الصيف ويأتي معه حب التغير بالنسبة للعديد من النساء فأكثر شيء تشعر فيه المرأه بالتغير هو أختلاف لون الشعر فأول خطوة هي إعداد الصبغة بالطريقة الصحيحة وعدم تجاهل أي نقطة حتى نحصل علي نتيجه مرضيه.

يجب احضار فرشة شعر.

احضار منشفه.

كاب بلاستيك.

قفازات بلاستيكيه.

دبابيس شعر.

بوله صغيرة الحجم.

مشط ذات سنون رفيعه.

طريقه اختيار اللون يكون علي حسب لون بشترك ولون شعرك فكلما كان قريبا من درجة لون شعرك الأساسي كلما كان اللون

افضل، يجب غسل الشعر جيدا قبل البدء حتي نتخلص من أي زيوت في الشعر، لأنها تكون عائق بين امتصاص الشعر للصبغه.

نكررالغسل قبل االبدء في صبغه الشعر لمدة لا تقل عن ثلاثه ايام ويغسل مرتين في اليوم ثم بعد ذالك يجفف الشعر جيدا من الماء .

لمدة لا تقل عن ثلاثه ايام ويغسل مرتين في اليوم ثم بعد ذالك يجفف الشعر جيدا من الماء . يمكنك فعل ذالك باستخدام الاستشوار الكهربائي ثم نقوم بتسليك الشعر جيدا باستخدام الفرشاه ثم نرتدي القفازات للبدء .

نقوم بتقسيم الشعرالي عدة خصل ثم نبلل الفرشاه بالصبغه ونمررها علي كل خصله من خصل الشعرونمسك كل خصله بمفردها بكلبس، ونستمر بهذه الطريقه حتي ننهي بقية الشعر.

نترك الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعه واذا كنتي تريدين درجه غامقه اللون فنترك الصبغة فترة اطول علي الشعر.

وللحفاظ علي الصبغه فترة اطول يجب ترطيب الشعر باستمرار، وعدم التعرض للشمس فترة طويلة، عدم استخدام المياه الساخنه بكثرة لانها تساعد علي تخفيف اللون ،واخيرا استخدام الشامبو والبلسم المخصص للصبغه.