طريقة عمل مقبلات شهية سريعة التحضير بالمنزل مثل المطاعم

تعتبر المقبلات من الأكلات الشهية والخفيفة سريعة التحضير والتي يمكن تناولها في أي وقت ويمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم بعض من أنواع هذه المقبلات حرصا منا على إرضاء جميع الأذواق ويفضل تناول هذه المقبلات قبل الوجبة الرئيسية لفتح الشهية، كما يمكن تقديم بعض من هذه الأنواع كوجبات إفطار في الرحلات أو في العمل.

أنواع المقبلات الشهية سريعة التحضير

في بداية الأمر نوضح أن الأنواع التي سوف نقدمها لكم قد راعينا فيها سهولة التحضير وإرضاء جميع الأذواق، وأن تكون أحسن من المطاعم مثل بوريك الجبن، الكبيبة، سلطة الفاصوليا، ورق العنب،البطاطس بالكزبرة، التبولة، الفتوش.

طريقة عمل بوريك الجبن

لعمل بوريك الجبن نقوم بتحضير المكونات التي هي عبارة عن كوبان من الدقيق، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة سكر، ملعقة فلفل أسود، بيضتان حجم كبير، زعتر مجفف، كمية مناسبة من السمسم وحبة البركة، لبن، ملعقة كبيرة زيت زيتون، جبن بيضاء.

نقوم بوضع الدقيق بعد نخله في وعاء كبير، وفى وعاء أخر صغير نقوم بوضع ربع كوب ماء فاتر ونضيف إليه الخميرة وملعقة السكر ويتم إذابتهم جيدا ، ونقوم بوضع هذه المكونات في العجان أو الخلاط ونضاف إليهم اللبن تدريجيا حتى يتكون عجين طري، ونقوم بعمل هذا العجين كرات صغيرة وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تخمر وترتاح.

نقوم بإضافة الزعتر إلى الجبن ونقوم بمزجهم معا حتى تصبح جاهزة للحشو ونقوم بحشو كرات العجين بالخلطة المعدة من الجبن والزعتر ونقوم بتقفيلها ثم ندهنها بالبيض وزيت الزيتون ونقوم بوضع قليلا من السمسم وحبة البركة وتترك لمدة ساعة ثم تخبز بالفرن لمدة 15 دقيقة وبالهنأ والشفا.

طريقة عمل الكبيبة الشامي

لعمل الكبيبة الشامي نقوم بتحضير المكونات التي هي عبارة عن نصف كيلو لحم مفروم، ربع كيلو برغل،ملح، فلفل، قرفة، جوزة الطيب، بصل، زبدة.

نقوم بفرم البصلة ووضعها في الطاسة مع الزبدة وتقلب حت يغير لونها إلى اللون الذهبي ثم نضيف نصف كمية اللحم المفروم والتوابل التي قمنا بتجهيزها وتقلب على النار حتي تنضج.

نقوم بنقع البرغل في الماء ليوم كامل ثم يصفى ويضرب بالخلاط حتى يكون ناعما،ونضيف اللحم المفروم المتبقي إليه ويضرب بالكبة ، ونقوم بعمل كرات صغيرة من البرغل باللحم المفروم المضروب بالكبة ونضع داخلها اللحم بالبصل ونقفلها ثم تحمر في الزيت.

طريقة عمل بطاطس الكزبرة

لعمل بطاطس الكزبرة نحضر كيلو من البطاطس، زيت الزيتون، ثوم مهروس،كزبرة مطحونة، فلفل أسود، ملح، نصف كوب كزبرة مفرومة، الكمون.

نقوم بتقطيع البطاطس مكعبات ونقليها بالزيت حتى يصبح لونها ذهبي، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم نضيف الثوم المهروس والكزبرة المطحونة، والفلفل الأسود والملح، والكمون، وتقلب على النار حتي تظهر رائحة الثوم، ثم تضاف الكزبرة الخضراء.

التبولة من أشهى أنواع المقبلات التي يفضلها الجميع ويمكن تقديمها مع معظم الأطباق الرئيسية حيث أنها تتكون من الخضروات الهامة والمفيدة لصحة الإنسان.

المكونات اللازمة لعمل التبولة

طماطم

بقدونس

نعناع

بصل

برغل

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

يتم تقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة على أن يراعى أن تكون الطماطم جامدة، ونقوم بفرم البقدونس فرم ناعم جدا بواسطة السكين حتى لا يكون طريا، ونقوم بفرم البصل فرما ناعم أيضا أو نقطعه بالسكين قطع صغيرة جدا، ثم نقوم بنقع البرغل لمدة ربع ساعة وبعدها يصفى من الماء.

فى طبق كبير يتم وضع البقدونس المفروم ويضاف إليه البرغل ويتم مزجهم جيدا ثم نضع الطماطم المقطعة قطع صغيرة جدا وتقلب إلى أن تمتزج مع المكونات ثم نضع البصل ويقلب مع باقي المكونات، ثم يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة، ونقوم بوضع عصير الليمون فوق المكونات وزيت الزيتون بالكمية المناسبة لكم حسب المذاق.