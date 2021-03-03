خلطه عجيبه لتطويل الرموش وتكثيفها فى يوم واحد بسرعه خيالية لتمتعي برموش في غاية الجمال

خلطات عجيبة لتطويل الرموش ، ترغب العديد من النساء الحصول على رموش طويلة وكثيفة حتى تصبح أعينهم أكثر جاذبية، فالرموش والحواجب أكثر ما يمنح الوجه الجمال ولكن عندما تكون قصيرة وخفيفة لا تعطي ملامح الوجه أبداً أي نوع من الجمال وهذا يدفعهم إلى استخدام أنواع عديدة من مستحضرات التجميل التي تبرز جمال العين، ولكن أفضل ما يتم استخدامه المواد الطبيعية والخلطات التي تحتوي على فوائد لا تعد ولا تحصى.

تحتوي الخلطات الطبيعي على أفضل الفوائد التي لا يمكن الحصول عليها من أي منتج أخر، كما أنها تعطيك نتائج فعالة غير متوقعة أبداً ومن أهمها التالي:

يعتبر من الزيوت الأساسية التي تساعد على تطويل الرموش بسرعة كبيرة حيث تعطيها عناصر تعمل على تحفيز نمو شعر الرموش، فقط ما عليك سوى أن تقومين بمزج كميات متساوية من زيت اللافندر وزيت جوز الهند وضعيهم في علبة ماسكارا قديمة بعد أن يتم تنظيفها وتجفيفها وقومي برج الزجاجة قبل الاستعمال واغمري بها فرشاة الماسكارا ومشطي الرموش العلوية والسفلية حوالي 5 مرات في خلال دقيقتين قبل النوم للحصول على رموش طويلة وكثيفة.

هي خلطة سهلة التحضير والاستعمال ويمكن الحصول على نتائج مميزة من خلال استخدامها على الرموش، في وعاء أو علبة صغيرة محكمة الغلق قومي بمزج ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو يمكن استخدام زيت الخروع كبديل له وتركيهم مع بعضهم لمدة يوم كامل قبل البدء في استخدامه، ثم قومي باستخدام الخليط كل يوم قبل الخلود إلى النوم عن طريق فرشاة الماسكارا وفي الصباح يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر والاستمرار على استخدامه حتى الحصول على نتائج مرضية.