دهنة واحدة من هذا المسحوق الوردي الطبيعي يجعل بشرتك بيضاء صافية طوال اليوم

تتكاسل الكثير من الفتيات والسيدات عن استخدام الحلول الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة، وتلجأ الكثيرات في المعتاد إلى مستحضرات التجميل سريعة النتيجة، رغم الآثار الجانبية السيئة لها على المدى الطويل خاصة في فقدان البشرة لشبابها وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وفي موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن مسحوق طبيعي عبارة عن مطحون قشرة نوع من أنواع الفاكهة، هذا المسحوق سيدتي له مفعول السحر على البشرة بالفعل حيث يمنحها اللون الأبيض الوردي الطبيعي.

وصفات قشر الرمان لتفتيح وترطيب البشرة

مسحوق قشر الرمان من أروع المكونات التي تحافظ على نضارة البشرة وصفاءها؛ لاحتوائه على الكثير من الفوائد التي تعزز صحة وجمال الوجه، كما أنه يعتبر مرطب طبيعي للبشرة ويُزيل البثور السوداء وحب الشباب من الوجه، بالاضافة إلى انه يحتوي على حمض الايلاجيك الذي يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، إليكِ سيدتي 4 وصفات باستخدام مسحوق قشر الرمان لتناسب كل أنواع البشرة، تجعلها صافية تلمع مثل بشرة الأطفال.

الوصفة الأولى لأصحاب البشرة الدهنية

تتكون الوصفة من المقادير الطبيعية التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان.

القليل من ماء الورد.

القليل من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مسحوق قشر الرمان ومقدار كل من ماء الورد وعصير الليمون أيضا، ثم يتم خلط المكونات جيدا حتى يتم الحصول على قوام متجانس، تُطبق الوصفة على بشرة نظيفة خالية من أي شوائب أو مكياج، ويمكن أن تُطبق على الوجه بالكامل وعلى الرقبة وعلى جوانب العين أيضا ولكن ليس تحت العين، ثم تُترك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك تُغسل البشرة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام ثم رطبي البشرة بعد ذلك، يُكرر هذا الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أروع النتائج.

الوصفة الثانية لأصحاب البشرة الجافة

تتكون الوصفة من المقادير الطبيعية التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل ويُمكن استبداله بالزبادي الطبيعي.

القليل من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مسحوق قشر الرمان ثم يتم إضافة مقدار الحليب وماء الورد ثم يتم المزج جيدا حتى تما التجانس، يُطبق الخليط على بشرة نظيفة بعيدا عن دائرة العينين، وذلك بعد غسلها بغسول طبيعي مناسب ثم يُترك لمدة عشرون دقيقة، بعد ذلك يزال بلطف بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، ثم استخدمي التونر والمرطب بالخاص بك.

الوصفة الثالثة لأصحاب البشرة الحساسة

تتكون الوصفة من المقادير الطبيعية التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان.

ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مسحوق قشر الرمان ثم يُضاف إليه مقدار مسحوق الشوفان والحليب، ثم يتم التقليب جيدا حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس، يُطبق الخليط على بشرة نظيفة ثم يُترك لمدة ربع ساعة، ثم يُغسل الوجه بعدها بماء بارد لقفل المسام ورشي ماء الورد أو مغلي البابونج ورطبي بعد ذلك ، يستخدم مرتين في الأسبوع.

الوصفة الرابعة لكل أنواع البشرة

تتكون الوصفة من المقادير الطبيعية التالية:

ملعقة كبيرة من مسحوق قشر الرمان.

ملعقة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مسحوق قشر الرمان ثم يتم إضافة مقدار كل من العسل الأبيض والزيت المراد إضافته، ثم يتم تقليب المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط تماما، ويتم تطبيق الوصفة على بشرة الوجه وتركها لمدة نصف ساعة، ثم يتم إزالتها بلطف ثم يُغسل الوجه بعدها ثم قومي بترطيب بشرتك، وهذه الوصفة تناسب كل أنواع البشرة فإذا كانت بشرتك تتحسس من الوصفات السابق ذكرها، يمكنك استخدام الوصفة الأخيرة بشكل آمن تماما.

كما أن لقشر الرمان فوائد عديدة أخرى لصحة الجسم بشكل عام، وذلك نظرا لاحتوائه على كثير من المعادن المفيدة مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الكالسيوم والفوسفور، ولذلك فهو مفيد للغاية في الوقاية من أمراض القلب وتعزيز صحة العظام وتقويتها، كذلك فهو مفيد للجهاز الهضمي والمناعي للإنسان وللحفاظ الدائم على صحة الكلى والكبد.

العناية الطبيعية للبشرة

ولتأخير ظهور علامات التقدم في السن وتقليل تجاعيد الوجه، يتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الخيار (الذي تم تحضيره عن طريق بشر حبة واحدة من الخيار ثم يتم تصفيتها بالضغط عليها ويتم استخراج عصير الخيار) في وعاء، ثم يتم إضافة نصف ملعقة من الكركم، ثم يتم مزج المكونات جيدا ويتم تدليك البشرة بهذا الخليط ثم يترك لمدة ساعة بعد ذلك يغسل الوجه جيدا بالماء.

وإذا كنت تريدين الحفاظ على درجة التفتيح وعدم رجوع البشرة للاسمرار مرة أخري، فيلزمك بكل تأكيد كريم عصير مببشور الطماطم ومبشور صابون دوف، بعد خلط كلا المكونين سوف نحصل على كريم انسيابي الملمس سريع المفعول في تفتيح وشد البشرة، ويعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من آثار الحبوب والبقع الداكنة وكذلك الرؤوس السوداء.

الفطر الريشي أيضا رائع للبشرة من جميع النواحي، ويمكنك الاستغناء عن كثير من الكريمات باهظة الثمن عن طريق استخدامه، فهو مرطب طبيعي رهيب للبشرة ويعمل على تفتيح لون البشرة في أسرع وقت لاحتوائه على حمض الكوجيك، كما يساعد البشرة على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه وعلامات التقدم في السن ويجدد خلايا البشرة.