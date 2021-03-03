5 نصائح للحفاظ على صحة السمع في اليوم العالمي للسمع

يصادف اليوم 3 مارس، اليوم العالمي للسمع، ويعد السمع من الحواس الخمس الهامة التي أنعم الله تعالى علينا بها.

تمنحنا حاسة السمع فرصة ذهبية للاستمتاع بالحياة بكافة نواحيها بعيداً عن أية مشاكل، كما ان لها تأثير كبير على صحتنا العاطفية والاجتماعية وتساعدنا على تحديد مختلف الاصوات من حولنا.

وقليلاً ما يدرك الإنسان أنه يعرَض أذنيه لأصوات تتجاوز مستوياتها حد السلامة الذي يبلغ 85 ديسيبل، ما يمكن ان يسبب مشاكل في السمع ابرزها ضعف السمع.

ما هو ضعف السمع

يعد ضعف السمع من المشاكل الصحية التي تصيب الأذنين نتيجة عوامل عدة، منها التعرض للضوضاء والتقدم بالسن والعوامل الوراثية. وتختلف هذه المشكلة، التي تتمثل بانخفاض قدرة المصاب على سماع الأصوات، بين شخص وآخر حسب حجم العامل المسبب لها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن ربع سكان العالم مهددون بفقدان السمع بحلول العام 2050، بينهم أكثر من مليار شخص بالغ نتيجة الضوضاء والادوية الخاطئة.

5 نصائح للحفاظ على صحة السمع

نظراً للأهمية القصوى لحاسة السمع، لا بد من اتباع بعض الاجراءات اللازمة لحمايته وتجنب العادات السلبية المسببة لضعف وفقدان السمع.

وفيما يلي 5 نصائح أساسية للحفاظ على صحة السمع، كما أوردها موقع "24.ae" نقلاً عن موقع "إنفولف هيلث":

تجنب إدخال الاجسام الصلبة في الأذنين: يمكن ان تتعرض الأذن للتلف سريعاً في حال إدخال أي جسم صلب فيها، مثل الاعواد القطنية التي تتسبب كذلك بدفع شمع الأذن الى الداخل عوضاً عن التخلص منه. تنظيف الأذنين الخاطئ: ما لا يعرفه الكثيرون، ان قنوات الأذن دوت الخليج ذاتية التنظيف وأن شمع الأذن لا يتشكل او يتراكم في أعماق القناة. لذا فإن استخدام البعض لقطع القطن بغرض تنظيف الأذنين يزيد الأمر سوءا.

ويمكن التأكد من نظافة الاذنين من خلال غسل الأجزاء المرئية من الأذن بالماء والصابون، واستخدام منشفة لتجفيفها.

كما ينصح بعدم غمر الاذنين بماء الاستحمام لتجنب تهيج قناة الاذن. أما التراكم الشديد لشمع الاذن، فيمكن التخلص منه عن طريق التنظيف العميق من قبل الطبيب المختص.

سماعات الاذنين: يعمد الناس لاستخدام هذه السماعات بصورة منتظمة ولوقت طويل للتخلص من الضوضاء المحيطة بهم. لكن من الضروري عند استخدام سماعات الاذنين، الحفاظ على مستوى مريح للصوت لضمان عدم فقدان السمع مع الوقت.

كما ينصح بوضع سدادات الاذنين في الاماكن التي تكثر فيها الضوضاء والموسيقى العالية، وضرورة إراحة الاذنين بعد التواجد في مثل هذه الاماكن.