الفطير المشلتت السريع بالطعم الفلاحي الأصلي حضريه بالجلاش

يعد الفطير المشلتت بالجلاش بالطعم الفلاحي الأصلي من أكثر المأكولات المفضلة عند الأشخاص فهي وجبة يتم تناولها في وجبة الإفطار مع العسل الاسود والطحينة، فأن للفطير المشلتت طريقة معينة في التحضير والكثير يرغب في تحضير في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وهذا ما دفعنا لأن نقدم إليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش في المنزل.

نصف كيلو لفة الجلاش.

كأس زبادي.

ثلاثة ملاعق من القشطة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن.

مكونات تحضير الفطير المشلتت بالجلاش:خطوات تحضير الفطير المشلتت بالجلاش:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة ويتم تحضيره وكأنه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الفطير المشلتت بالجلاش:

في بداية الأمر يتم خلط السمن مع القشطة والزبادي جيداً باستخدام المضرب اليدوي. يتم تجهيز الصينية التي سيتم إدخالها إلى الفرن يتم دهنها بالسمن. بعد ذلك يتم القيام برص أول طبقة من الجلاش ويتم دهنها بخليط السمن والقشطة والزبادي. يتم وضع طبقة من الجلاش وبعد ذلك الخليط ويجب أن تكون أوراق الجلاش مفرودة. يتم ثني طبقات الجلاش حتى تكون في داخل الصينية وليس واقعة في خارجها. يتم تسخين الفرن ووضع الصينية فيه والانتظار لحين أن ينضج الجلاش بشكل نهائي. يمكن أن يتم التغير في المقادير تبعاً للرغبة فهناك من يحب الفطير خفيف وهناك من يحبه دسم وهكذا تم تحضير الفطير وبالهناء عليكم.

حشو الفطير باللحمة المفرومة:

يعد حشو الفطير له مذاق جيد وبالأخص عند حشوه باللحمة المفرومة أو بالسجق البلدي، كما يمكن حشوه أيضا بالبسطرمة ومشكل الجبن، واليوم سوف نحضرها باللحمة المفرومة، وسنوضح المكونات وطريقة التحضير بالخطوات.

ربع كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب بقدونس مفروم.

كوب شبت مفروم.

ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة.

في الأول حضري بولة عميقة وضعي بها اللحم المفروم ثم قومي بفرم البصل وضعيها على اللحم. الخطوة التالية نقوم بوضع البقدونس والشبت والبهارات والملح والفلفل الأسود على اللحم والبصل ونقوم بخلطهم جيدا. نضع خليط اللحم المفروم السابق في الوسط للفطيرة ثم نضع باقي الفطير الجزء الثاني ونضعها في الفرن حتى تنضج تماما.

مقادير حشو الفطيرة باللحمة المفرومة:طريقة التحضير بالخطوات:طريقة تحضير الفطير المشلتت في البيت:

يعتبر الفطير المشلتت من أفضل أنواع الفطير الذي يمكن تناوله في أي وقت بالغداء أو الفطار أو العشاء ويتم تناوله بجوار العسل الأسود او بجوار الجبنة البيضاء أو الجبنة القديمة او العسل الأبيض، وسنوضح المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير بالخطوات.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السمنة البلدي.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة خميرة صغيرة.

رشة صغيرة من الملح.

قومي بتحضير بولة عميقة وضعي بها الدقيق والخميرة الفورية على الناشف، ثم ضعي الماء بالتدريج على الدقيق مع العجن بدون أن يلتصق باليد، ونستمر بالعجن حتى يتم تكون العجين ناعم. اتركي العجين لمدة نصف ساعة لترتاح، ثم قومي بتقسيمها لأربعة كور وغطي العجين ونتركه لمدة عشرة دقائق.

مكونات الفطير المشلتت في البيت:طريقة تحضير الفطير المشلتت بالسمن البلدي:طريقة عمل الكاستر للفطير بالجلاش:

يعتبر الكاستر من المكونات السهلة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت بأقل من ربع ساعة، كل ما عليكم فعله هو شراء كيس من الكاستر بالنكهة المحببة لديكم مع الحليب الدسم والفانيليا، وسنوضح باقية المكونات بالتفصيل الآن.

كيس من الكاستر بالنكهة المحببة لديكم.

ثلاثة ملاعق كبيرة سكر.

فانيليا.

نصف لتر من الحليب.

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مكونات ومقادير الكاستر: