ماسك ترطيب وتفتيح البشرة سريع وفعال في إزالة الجلد الميت

يحتاج الأفراد إلى ماسك ترطيب وتفتيح البشرة وذلك بسبب تعرض الأشخاص بشكل دوري للعوامل المختلفة من الهواء المحمل بالأتربة وكذلك التعرض لأشعة الشمس التي قد تعمل على تغير في لون البشرة بشكل كبير ولذا فإن السيدات خاصة يبحثون عن ماسك لتفتيح البشرة وترطبيها وخاصة ماسك لترطيب البشرة لتجنب إصابة البشرة بالجفاف نتيجة استخدام أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل وصفة طبيعية لتبيض الوجه.

ماسك ترطيب وتفتيح البشرة

هناك أكثر من ماسك ترطيب وتفتيح البشرة ولكن عادة ما يتم اختيار الماسكات التي تتكون من مواد طبيعية ومغذية للبشرة لتعويضها عما قد تفقده ومن أهم هذه الماسكات:

ماسك الجزر والزبادي لترطيب وتفتيح البشرة

نظرًا لاحتواء الجزر على نسب مختلفة من البوتاسيوم وفيتامين سي فهو يعمل بشكل كبير على ترطيب البشرة وبالتالي تبدو أكثر إشراقًا وحيوية، كما أن الزبادي يعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة وإمدادها بالعناصر المختلفة التي تحتاجها ومن ثم تبييض الوجه ويتم استخدام هذا الماسك كما يلي:

إحضار كوب من الزبادي الطازج.

إحضار ملعقة من عسل النحل النقي.

حبة واحدة من الجزر.

طريقة استخدام ماسك الجزر والزبادي

يتم بشر حبة الجزر جيدًا بعد إزالة الطبقة الخارجية لها ومن ثم يتم إضافتها إلى نصف كوب من الزبادي فقط ومن ثم يتم وضعها في الخلاط وتضرب معًا جيدًا ومن ثم يوضع الخليط الناتج في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات متواصلة وبعدها يتم إضافة عسل النحل للخليط ومزجه جيدًا ويوضع على الوجه بالكامل بعد غسله جيدًا ويترك لمدة نصف الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والحليب لترطيب وتفتيح البشرة

يعمل الحليب على إمداد الوجه بالفيتامينات وإزالة آثار الحبوب عن طريق تقليل حجم آثارها بصورة واضحة بالإضافة إلى جعل البشرة تبدو رطبة للغاية، كما أن القهوة تعمل على معادلة لون البشرة وتبييض الوجه بشكل عام.

طريقة استخدام ماسك القهوة والحليب

يتم إحضار ملعقة واحدة من القهوة المطحونة جيدًا وخلطها وملعقتين من اللبن الطازج حتي يتم الحصول على قوام متماسك ويوضع على الوجه لمدة ثلث الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد.