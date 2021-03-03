القهوة تحمي من امراض القلب وتطيل العمر

منذ مئات السنين، والقهوة دوت الخليج رفيقتنا اليومية كل صباح، نستيقظ على رائحتها وطعمها الخلاب ولا يمكن بدء النهار إلا بعد الانتهاء من ارتشافها.

وتعد القهوة من المشروبات الساخنة التي يسهل تحضيرها وتقديمها وتناولها في كافة الاوقات والمناسبات، وهي حاضرة بلونها الداكن وطعمها القوي ورائحتها النفاذة التي تنعش الاحساسي وتنبه الجسم، فتزيد من الطاقة والنشاط للقيام بالمهام والوظائف اليومية المعتادة.

وكما غيرها من المشروبات ومصادر الطعام المختلفة، فإن الاعتدال في تناول القهوة يعود بالمنفعة الصحية. في حين ان الافراط في شرب القهوة يمكن ان تكون له عواقب وخيمة على الصحة.

وقد وجد الباحثون ان تناول القهوة باعتدال، يسهم في تقليل خطر الاصابة بامراض القلب الخطيرة وإطالة العمر. فما دوت الخليج المزايا التي تحفل بها القهوة لتأمين مثل هذه الفوائد الجمة؟

القهوة تقلل خطر امراض القلب وتطيل العمر

تمتاز الفهوة بمحتواها العالي من مضادات الاكسدة التي تقلل الالتهابات والجذور الحرة المسببة للامراض. ويقول الدكتور ليوناردو بيانكو، طبيب القلب: "إضافة لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب، كانت هناك أيضاً دراسات تشير إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الكبد ومرض باركنسون وألزهايمر وأمراض القلب وسرطان القولون والسكتة الدماغية".

لكن كيفية تناول القهوة يمكن أن يبطل هذه المزايا، خصوصاً عند اضافة السكر والكريما المحلاة اليها. لذا ينصح الخبراء بتناول القهوة مع كمية قليلة من الحليب غير المحلى والتوابل الخالية من السعرات الحرارية مثل القرفة وجوزة الطيب، وهي توابل معروفة بدورها البارز في المساعدة على استقرار نسبة السكر في الدم.

كمية القهوة الواجب تناولها

كما للكمية دور مهم في تحقيق فوائد تناول القهوة، ويقول الخبراء ان شرب فنجان واحد من القهوة يومياً يخفض خطر الوفاة بنسبة 19%. كما ان الاشخاص الذين يتناولون فنجانين من القهوة يومياً، يسجل لديهم انخفاض في احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 41%.

وفي دراسة نشرت في شبكة غاما، عمل الباحثون على تحليل العلاقة بين شرب القهوة والوفيات، من خلال تحليل بيانات حوالي نصف مليون بالغ بريطاني شربوا القهوة.

وخلصت الدراسة الى ان شاربي القهوة حتى أولئك الذين شربوا القهوة منزوعة الكافيين، كانوا أقل عرضة للوفاة من مجموعة من الأمراض خلال فترة الدراسة التي استمرت 10 سنوات، بحسب ما جاء على موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "إكسبريس".

نوعية القهوة وعلاقتها بامراض القلب

دراسة أخرى نشرت نتائجها في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، لإجراء المزيد من التحقيق بشأن استهلاك القهوة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ومعدل الوفيات الإجمالي.

وخلال الدراسة، تمت متابعة أكثر من 500 الف رجلاص وامرأة تراوحت اعمارهم بين 20-79 عاماً في مسوح القلب والأوعية الدموية النرويجية لمدة 20 عاماً في المتوسط. ووجدت الدراسة أن القهوة المفلترة كانت أفضل بكثير للصحة من القهوة غير المفلترة.

كما أشارت دراسة نشرت خلال شهر ابريل الماضي، الى ان تناول القهوة المصفاة يمكن ان يمنع الاصابة بالنوبة القلبية. ويحتوي كوب واحد من القهوة المفلترة على تركيز اقل بحوالي 30 مرة من المواد الدهنية التي تزيد من القهوة، مقارنة بالقهوة غير المفلترة.

هل تساعد القهوة على محاربة السمنة؟

الجواب هو نعم، كون الكافيين الموجود في القهوة يحفز حرق الدهون، ويساعد على تجنب زيادة الوزن والسمنة التي تقف وراء عدد من المشاكل الصحية منها ارتفاع ضغط الدم والسكري وامراض القلب.

وبفضل تأثيره المنبه على الجهاز العصبي المركزي، يرفع من عملية التمثيل الغذائي ويزيد من أكسدة الأحماض الدهنية.