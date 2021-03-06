ازاي تكبري منطقة المؤخرة والارداف والفخدين بسرعة في اسبوعين بس

لو بتعاني من النحافة و عايزة تكبري مناطق معينة في الجسم ، النهاردة هنقولك على وصفة لزيادة الوزن بشكل عام وبشكل خاص في منطقة المؤخرة والارداف والفخدين من غير تمارين ، والميزة في الوصفة انها صحية ، وهتزود الوزن في المناطق الصحيحة في الجسم من غير ما تسبب في ظهور بطن ، بالاضافة انها بتساعد على زيادة كتلة العضلات. وصفة لزيادة الوزن: المكونات: – كوباية كبيرة شوفان. – معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني (لو مش متوفر تقدري تستخدمي السوداني نفسه). – موزة متقطعة. – كوباية كبيرة من حليب الصويا. طريقة التحضير والاستخدام: في الخلاط ضيفي الشوفان, وزبدة الفول السوداني, والموزة ، وبعدها ضيفي حليب الصويا ويكون دافي ولو مش متوفر حليب الصويا ممكن تستخدمي لبن عادي كامل الدسم ولكن لنتيجة افضل استخدمي حليب الصويا لانه بيساعد على زيادة نسبة الاستروجين (الهرمون الانثوي اللي بيساعد على زيادة المناطق الانثوية في الجسم) ، اضربي المكونات كلها مع بعض كويس جدا ، ولو حسيتي ان الخليط سميك اوي ممكن تزودي لبن تاني لحد ما توصلي للقوام المناسب. كده يبقى المشروب جاهز ، اشربيه مرتين يوميا لافضل النتايج. الطريقة بالفيديو: 3 حركات مساج يابانية لتكبير حجم الصدر

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