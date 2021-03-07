8 عادات بتعملها النساء الجذابات لتعزيز جمالهم

كلنا عارفين ان الجمال مش هو جمال الوجه بس ، الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي اللي تحت المظهر اللي انتي شايفاه بالعين المجردة ، الجاذبية اكتر بكتير من مجرد جاذبية جسدية ، وكتير مننا ممكن يبقى عايز يعرف ليه ممكن واحدة تبقى جذابة وبتلفت اللي حواليها اكتر من واحدة تانية ، الحقيقة ان في حاجات معينة ممكن تساعدك على تعزيز الصفات اللي تخليكي جذابة وتكتسبي جمال حقيقي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 8 عادات هتخليكي جذابة.

8 عادات هتخليكي جذابة:

لو انتي على استعداد تطوري الكاريزما بتاعتك ، اول حاجة لازم تعمليها انك تبطلي تفكير انك مش جذابة ، كل اللي انتي محتاجة تعمليه بس انك تعملي الحاجات اللي هتساعدك على تعزيز ثقتك الداخلية بنفسك من خلال 8 عادات هتخليكي فعلا جذابة في عين اي شخص هتقابلية.

1- اتباع اسلوب حياة صحي:

اولا ، وفي كتير من الاحيان ، بيعتبر الجسم السليم من اكتر الصفات الجذابة في اي شخص ، فكري كده في الموضوع لو شخص بيكون بشرته صحية ونضرة وشعره صحي ، ده بيعزز جماله وثقته في نفسه وبيخلي كل اللي حواليه يشوفه جذاب.

وده اكيد مش معناه انك ترهقي نفسك بالتمارين الرياضية القاسية ، ببساطة ابدأي انك تاخدي خطوات صحية بسيطة ، لان الجمال الحقيقي فعلا بيبدأ باسلوب حياة صحي.

الحفاظ على اسلوب حياة صحي بيعزز الثقة بالنفس وحب الذات اكتر ، ودي كلها مميزات مرغوبة لو عايزة تكوني شخصية جذابة واللي حواليكي يشوفوا ده.

2- استرخي وعيشي اللحظة الحالية – الاجهاد المزمن بيسرع الشيخوخة:

في الدراسات الحديثة ، علماء النفس نصحوا الاشخاص اللي دايما بيعيشوا في قلق وتوتر بشكل يومي ، انهم يبذلوا اقصى جهدهم ويحاولوا يعيشوا يومهم.

والسبب في ده ان الاجهاد المستمر ممكن انه يسرع الشيخوخة المبكرة عن طريق تقليل الحمض النووي ، واظهرت الدراسات كمان ان الاجهاد الناتج عن حاجات زي الاكتئاب, والعزلة الاجتماعية, البطالة الطويلة, نوبات القلق ، ممكن ان يأدي كمان لتسريع عملية الشيخوخة ، والشيخوخة تعتبر واحدة من اسوأ اعداء الجمال.

وده السبب ان العيش في الحاضر وانك تعيشي يومك هيساعدك في التوازن والحفاظ على تنظيم هرموناتك ، وارخاء عضلات وجهك ، ومساعدتك انك تظهري بثقة اكبر في نفسك وثقتك دي هتظهر للي حواليكي.

3- غذي جمالك بالاطعمة الاستراتيجية لتعزيز الجمال:

مهم انك تعرفي ان في اطعمة معينة ممكن انها تعزز جاذبيتنا ، الطعام المغذي هيساعد اجسامنا دايما انها تشتغل بكفاءة وبشكل افضل في الحفاظ على قوتنا الداخلية وجمالنا ، عشان كده هنحتاج لافضل الاطعمة ، لان الاكل فعلا ممكن انه يساعد انك تحسي بجاذبية اكتر او العكس تماما ، لان كل اللي بناكله ليه تأثير مباشر علينا سواء سلبي او ايجابي حسب بناكل ايه.

بعض الاطعمة الغنية بفوائد تجميلية طبيعية:

– الزبادي اليوناني: الزباي بتحتوي على البروبيوتيك والاحماض الامينية اللي ليها القدرة على اصلاح البشرة وتقليل ظهور الهالات السوداء تحت عينيكي.

– الفراولة: بتحتوي على زيت الفا هيدروكسي ، والعنصر ده مفيد جدا لمينا الاسنان ، وبيزيل البقع.

– التوت الازرق: بيحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات C, E ، والمواد دي تعتبر مضادة للاكسدة بتساعد على تفتيح البشرة ، والتخلص من الاحمرار, وتوحيد لون البشرة.

– الجزر: بيحتوي على الكاروتينات اللي بتقلل حساسية الجلد من الاشعة فوق البنفسجية.

– الافوكادو: بيحتوي على حمض الاوليك الدهني ، اللي بيساعد البشرة في الاحتفاظ بالرطوبة ، ودي هيحافظ عليها ناعمة وشباب.

– الجوز: بيساعد على اصلاح اطراف الشعر المتقصفة وبيدي الشعر لمعان طبيعي بسبب احماض الاوميجا الدهنية الموجودة في الجوز.

تناول بعض الاطعمة دي بس هياعد على تعزيز جمالك ، بالاضافة انك لو ضفتي الاطعمة دي لنظامك الغذائي بشكل يومي ، جسمك هيحصل على الفوائد الغذائية اللي موجودة فيها ، يعني هتستمتعي كمان بنظام مناعي صحي اكتر, بشرة متوهجة, هرمونات متوازنة بشكل افضل, وشعر صحي.

4- خلي النوم اول اولوياتك:

اظهر العلماء ان النوم ليه تأثير حقيقي على جمالنا ، وعشان تحسي بجاذبية اكتر لازم تخلي النوم اولوية مهمة جدا بالنسبة لك ، وفي الدراسات الحديثة تم عمل اختبار على مجموعة من الاشخاص بانهم يفضلوا صاحيين لمدة 31 ساعة ، التجربة اظهرت ان الحرمان من النوم اثر بالفعل على مظهرهم.

ما يسمى “راحة الجمال” هي مش مجرد خرافة ، لان قلة النوم في التجربة اظهرت بعض الاثار الجانبية زي تورم الجفون, احتقان الدم في العين, الهالات السودا تحت العين, التجاعيد, وزوايا الفم المترهلة.

وده كله اكيد عكس الجمال، عشان كده لازم تتأكدي انك بتحصلي على كمية كافية من النوم ، وتمشي على ساعات نومك المثالية ، وممكن تستخدمي تطبيقات النوم لو حسيتي انك محتاجة لمساعدة في تنظيم نومك.

5- حافظي على كلمتك عشان تحافظي على علاقتك مع الاخرين:

امتلاك القيم هي صفة جميلة في اي شخص ، وعلماء النفس كشفوا ان كلماتنا ليها وزن كبير في كيفية رؤية وفهم الاخرين لينا ، وبالتالي لو افعالنا مش بتتوافق مع اليل بنقوله ، دي هتكون الوصفة المثالية لتكوين علاقات سيئة مع اللي حواليكي.

وبما اننا عارفين ان عدم الثقة والعلاقات السيئة هتأثر في النهاية على نظرة اللي حوالينا لينا ، عشان كده مهم انك تعرفي ان الوفاء بكلمتك ووعودك هيكون افضل حاجة ممكن تعمليها ، وهتخليكي جذابة في نظر اللي حواليكي.

6- ماتضيعيش روح الدعابة جواكي:

الحقيقة ان الدراسات اثبتت ان في صلة بين الفكاهة والجاذبية الجنسية ، لو اتعمل بشكل صحيح ، الفكاهة وحس الدعابة ليها القدرة على تقريب الناس ليكي ، وليها القدرة كمان انها تخليكي شخصية ودودة ومحبوبة وهو شكل من اشكال الجذب المهمة جدا.

ولان كتير من الاشخاص بيحبوا الضحك وبيحبوا الاشخاص اللي دمهم خفيف ، فانتي ممكن تتعلمي تضحكي اللي حواليكي بطريقة حقيقية مش مصطنعة ، ده هيخلي اللي حواليكي يحسوا بانجذاب اكتر ناحيتك.

7- العلم بيقول ان الابتسامة افضل بكتير من المكياج:

علماء النفس كشفوا ان الابتسامة كان ليها تأثير كبير اكتر من اي حاجة تانية وانه من اكتر الصفات اللي ممكن تجذب اللي حواليكي ليكي ، وعدم الابتسام هيظهرك شخصية مش جذابة لان انظمتنا الادراكية بتدور دايما على الاشخاص المبتسمين.

دايما الناس بتبص للوجوه المبتسمة انها مريحة اكتر وانها اكتر سعادة وصحة ، وبتخلي التواصل مع الاخرين اسهل.

8- استخدمي اسم الشخص في كلامك:

ولان الجمال دايما في عين الناظر ، مجموعة من علماء النفس لقوا طريقة فريدة انك تظهري اكتر جاذبية للي حواليكي ، وهي باستخدام الاسم الاول لشخص ما!

اثناء دراسة المخ ، لقوا ان جزء مختلف تماما من دماغنا بينشط لما يسمع شخص ما بيقول اسمه بصوت عالي ، في الواقع ان مخنا بيفرز الدوبامين لما بيتم سماع كلمات مهمة في الحديث.

عشان كده لازم تستفيدي من ده واستخدمي اسم الشخص وانتي بتكلميه وشوفي تأثيرها.

في النهاية الجاذبية ممكن تيجي باشكال كتير ومش هيبان للي حواليكي انك عندك ثقة في نفسك وبس ، ولكن ده هيسيب انطباع اول مؤثر ومايتنسيش ابدا على اي حد هتقابليه.

والحقيقة انك اجمل بكتير من ما انتي متخيلة او شايفة نفسك ، ولو بدأتي كمان في دمج بعض الطرق والعادات الصحية دي عشان تتميزي عن الاخرين ، وهتبدأي تشوفي الجمال في عينك كمان.

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