دراسة: أضرار الإفراط في تناول اللحوم والدواجن

بالرغم من أن اللحوم بأنواعها لها فوائد عدة على الصحة العامة ككل وهي مصدر رئيسي للبروتينات، إلا أنها تختلف عن باقي الأطعمة من حيث وجوب تحديد الكميات المتناولة وعدم الإفراط في تناولها لما في ذلك من ضرر على الصحة، وفي التالي دراسة تحدث عن ذلك إليكم تفاصيلها.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم والدواجن:

توصلت دراسة حديثة أنجزتها جامعة أكسفورد البريطانية ونشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم والدواجن بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة.

كما كشفت بيانات الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع هم أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحول والسمنة.

تفاصيل الدراسة:

وجد الباحثين ، الذي أن الأشخاص الذين يتناولون 70 غراما من اللحوم - المصنعة أو غير المصنعة - معرضون أكثر من أقرانهم لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 في المئة، و30 في المئة بمرض السكري و31 في المئة بالالتهاب الرئوي.

وقال الباحثين إن هذه المخاطر تنطبق أيضا على عشاق الدواجن، مشيرة إلى أن النتائج تم التوصل إليها بعد تحليل بيانات ما يقرب من نصف مليون بريطاني. واستمرت الدراسة 10 سنوات.

كمية اللحوم التي يحتاجها الجسم في اليوم:

يحتاج الشخص البالغ إلى جرام واحد فقط من البروتين الحيواني لكل كجم واحد من وزنه، بمعنى أن الإنسان الذى يبلغ وزنه 70 كجم يكفيه قطعة لحم مقدارها 70 جراماً، وإذا ما تناول الإنسان مقدارا أكبر من ذلك فأنه يتعرض لمشاكل صحية عديدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.