فوائد زيت الأركان الصحية تتلخص فيه كونه من أفضل أنواع الزيوت الطبيعة التي تستخدم في العلاجات الطبية والاستشفاء، وكما جاء في موقع " ويب طب" فإن زيت الأرغان يستخرج من لوز شجر الأركان وهو شجر نادر يتواجد في المغرب، وله فوائد صحية متعددة، وهي:

فوائد زيت الأرغان الصحية:

حمض اللينوليك في زيت الأرغان يساهم في علاج الالتهابات الجلدية، ولذلك يستخدم في علاج حب الشباب والأمراض الجلدية الالتهابية.

زيت الأرغان ومن خلال إضافة بضع قطرات منه مع أي نوع من أنواع الشاي يمكن أن يحسن الصحة العامة من خلال مقاومة الأمراض التي تسببها الفيروسات والفطريات.

زيت الأرغان غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض السرطانية، و كانت هناك أيضًا دراسات عن قوة الشفاء من زيت الأركان ضد سرطان القولون والمثانة وسرطان البروستاتا، فضلًا عن النمو السرطاني في جميع أنحاء الجسم والتي قد تنجم عن العدوى أو الالتهاب.

المضادات المتنوعة في زيت الأرغان تعزز مناعة الجسم بسبب محتواه العالي من الفيتمينات و المعادن والمضادات الحيوية.

يحتوي زيت الأرغان على الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك، حمض اللينوليك، وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ التي تساعد على ترطيب الجلد ومقاومة علامات الشيخوخة والتقدم في السن وتحسين مظهر البشرة.

زيت الأرغان له فوائد صحية أبرزها خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم، بسبب احتوائه على أحماض أوميغا الدهنية والستيرويدات النباتية، وهو بديل صحي للزيوت المستخدمة في الطبخ.

يحتوي زيت الأرغان على عنصر البيبسين، هو إنزيم مهم يفرز في المعدة ويساعد على هضم الأطعمة البروتينية.

يعرف عن زيت الأرغان فوائده التجميلية مثل علاج مشاكل الشعر وتقويته وإطالته، كما يستخدم في ترطيب اليدين والقدمين وتقوية الأظافر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.