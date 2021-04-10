ما دوت الخليج فوائد الصيام لكبار السن

ماهي فوائد الصيام لكبار السن، دوت الخليج مجموعة من الفوائد المهمة التي تتحقق متى ما كان الصيام ليس خطرًا على صحته كبار السن، ولأن كبار السن في الغالب يصابون بأمراض مزمنة ويتبعون علاج طبي يومي، عليهم استشارة الطبيب المختص قبل الصيام، وعليهم إتباع النصائح التالية حتى تتحقق فوائد الصيام..

نصائح لكبار السن في رمضان:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من النصائح التي يجب على كبار السن إتباعها أثناء الصيام حفاظا على صحتهم العامة، وتحقيقًا لفوائد الصيام وتلك النصائح دوت الخليج:

عدم تأخير تناول وجبة الافطار، وتأخير وجبة السحور.

بدء الإفطار بأطعمة سهلة الهضم لتهيئة الجهاز الهضمي مثل بالشوربة أو التمر واللبن.

تناول وجبة إفطار متكاملة تحوي مختلف أنواع الأطعمة الغذائية الصحية، والتركيز على الخضروات والفواكه والبروتين والدهون الصحية، والحبوب الكاملة.

تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة الحجم عالية السعرات وتناولها على فترات متقاربة.

ينصح بالتركيز على أخذ العديد من العناصر الغذائية وبشكل خاص الحديد والكالسيوم و فيتامين ب12.

الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين.

الابتعاد عن تناول الاطعمة الدسمة والمقلية.

التقليل قدر الإمكان من تناول الأطعمة غير الصحية مثل الموالح والسكريات البسيطة.

شرب الماء بكمات كافية وعلى فترات متقاربة بين الإفطار والسحور.

المحافظة على تناول وجبات عائلية جماعية، إذ أن للعوامل الاجتماعية تأثير مباشر على مستوى التغذية لدى المسنين.

وأخيرًا والأهم يجب استشارة الطبيب المختص لإعادة تنظيم مواعيد الأدوية الطبية، وفحص السكر وضغط الدم مرة واحدة على الأقل يوميًا.

فوائد الصيام لكبار السن:

الصيام يساهم في تحسين حساسية هرمون الإنسولين مما يساهم في ثبات مستويات السكر في الدم.

يعرف عن الصيام أنه يرفع مناعة الجسم ضد كثير من الأمراض، كما يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

تنشيط وتحسين وظائف الدماغ.

زيادة الطاقة والنشاط.

المساعدة في التقليل من الوزن.

تحسين صحة القلب وضغط الدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.