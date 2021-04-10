افضل وجبات سحور في رمضان

تعد وجبة السحور ذات أهمية كبيرة للصائم، وتوازن بأهميتها وجبة الإفطار، وقد يودي إهمال وجبة السحور إلى الجوع والتعب والإرهاق على الكثير في نهار رمضان، لذا أحضرنا اليكي سيدتي أسهل وجبات السحور التي يمكنك تحضيرها. ساندويتش البيض بالمايونيز المقادير ثماني شرائح من الخبز.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

اربع حبات من البيض المسلوق. طريقة التحضير اخلطي المايونيز ومسحوق الكاري في اناء مناسب.

أضيفي كل من البيض والملح والفلفل الأسود إلى المزيج.

كل من البيض والملح والفلفل المزيج. وزعي المزيج علي اربع شرائح من الخبز، ثم غلفيها بالشرائح الاربعة الاخري.

ضعي شرائح البيض علي طبق التقديم، وقدميها علي سفرة رمضان مع بعض الخضار. طريقة عمل بابا غنوج المقادير أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. فصان من الثوم المهروس.

ثلاث حبات من الباذنجان متوسط الحجم.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

حبتان من الليمون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار. طريقة التحضير سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

180 درجة مئوية. قطعي حبات الباذنجان بشكل طولي إلى نصفين.

نصفين. قشري الباذنجان من الخارج.

رتبي قطع الباذنجان في صينية الفرن، ثم اسكبي عليها ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون حتي تتغطي.

اخبزي الباذنجان في الفرن لمدة خمسة وأربعون دقيقة حتى تصبح طرية.

دقيقة تصبح طرية. اخرجي الباذنجان من الفرن باستخدام قفازات الفرن، ثم اتركيها جانبا لتبرد.

ضعي الثوم المهروس في قدر الخلط، وأضيفي الفلفل الحار والكمون والملح والفلفل الأسود وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والباذنجان.

الفلفل الحار والكمون والملح والفلفل وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والباذنجان. قطعي الليمون الي انصاف ، وضعي عصير الليمون في قدر الخلاط .

امزجي الباذنجان جيدا في قدر الخلط.

اسكبي البابا غنوج في صحن التقديم ، بالصحة والعافية. طريقة عمل توست اللبنه المقادير ملعقتان كبرتان من اللبنة البيضاء.

شريحتان من التوست الأسمر.

اربع حبات من الطماطم الكرزية.

نصف حبة من الأفوكادو.

بيضة واحدة مسلوقة.

ملعقتان كبيرتان من الحمص المسلوق.

ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج.

ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون البكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام

ملعقة صغيرة لكل من ( الفلفل الأحمر الطازج والفلفل الأحمر المجفف وحبة البركة وبذور الشيا والسمسم) طريقة التحضير ضعي الحمص المسلوق في قدر، وأضيفي له القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون والفلفل الأحمر الطازج والمجفف والسمسم وبذور الشيا وحبة البركة.

له القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون والفلفل الطازج والسمسم وبذور وحبة البركة. اهرسي حبات الحمص واخلطيه جيدا مع المكونات.

ضعي اللبنة على شرائح التوست بحيث تتغطي كامل الشريحة.

شرائح التوست بحيث تتغطي كامل الشريحة. ضعي مزيج الحمص وشرائح البيض والملح والزعتر الطازج على شريحة التوست الأخرى.

شريحة التوست رتبي شرائح التوست علي طبق التقديم، وقدميها مباشرة علي مائدة رمضان. ساندويتش البيض بالمايونيزالمقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل بابا غنوجالمقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل توست اللبنهالمقاديرطريقة التحضير الوسوم

تعد وجبة السحور ذات أهمية كبيرة للصائم، وتوازن بأهميتها وجبة الإفطار، وقد يودي إهمال وجبة السحور إلى الجوع والتعب والإرهاق على الكثير في نهار رمضان، لذا أحضرنا اليكي سيدتي أسهل وجبات السحور التي يمكنك تحضيرها. ساندويتش البيض بالمايونيز المقادير ثماني شرائح من الخبز.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

اربع حبات من البيض المسلوق. طريقة التحضير اخلطي المايونيز ومسحوق الكاري في اناء مناسب.

أضيفي كل من البيض والملح والفلفل الأسود إلى المزيج.

كل من البيض والملح والفلفل المزيج. وزعي المزيج علي اربع شرائح من الخبز، ثم غلفيها بالشرائح الاربعة الاخري.

ضعي شرائح البيض علي طبق التقديم، وقدميها علي سفرة رمضان مع بعض الخضار. طريقة عمل بابا غنوج المقادير أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. فصان من الثوم المهروس.

ثلاث حبات من الباذنجان متوسط الحجم.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

حبتان من الليمون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار. طريقة التحضير سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

180 درجة مئوية. قطعي حبات الباذنجان بشكل طولي إلى نصفين.

نصفين. قشري الباذنجان من الخارج.

رتبي قطع الباذنجان في صينية الفرن، ثم اسكبي عليها ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون حتي تتغطي.

اخبزي الباذنجان في الفرن لمدة خمسة وأربعون دقيقة حتى تصبح طرية.

دقيقة تصبح طرية. اخرجي الباذنجان من الفرن باستخدام قفازات الفرن، ثم اتركيها جانبا لتبرد.

ضعي الثوم المهروس في قدر الخلط، وأضيفي الفلفل الحار والكمون والملح والفلفل الأسود وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والباذنجان.

الفلفل الحار والكمون والملح والفلفل وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والباذنجان. قطعي الليمون الي انصاف ، وضعي عصير الليمون في قدر الخلاط .

امزجي الباذنجان جيدا في قدر الخلط.

اسكبي البابا غنوج في صحن التقديم ، بالصحة والعافية. طريقة عمل توست اللبنه المقادير ملعقتان كبرتان من اللبنة البيضاء.

شريحتان من التوست الأسمر.

اربع حبات من الطماطم الكرزية.

نصف حبة من الأفوكادو.

بيضة واحدة مسلوقة.

ملعقتان كبيرتان من الحمص المسلوق.

ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج.

ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون البكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام

ملعقة صغيرة لكل من ( الفلفل الأحمر الطازج والفلفل الأحمر المجفف وحبة البركة وبذور الشيا والسمسم) طريقة التحضير ضعي الحمص المسلوق في قدر، وأضيفي له القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون والفلفل الأحمر الطازج والمجفف والسمسم وبذور الشيا وحبة البركة.

له القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون والفلفل الطازج والسمسم وبذور وحبة البركة. اهرسي حبات الحمص واخلطيه جيدا مع المكونات.

ضعي اللبنة على شرائح التوست بحيث تتغطي كامل الشريحة.

شرائح التوست بحيث تتغطي كامل الشريحة. ضعي مزيج الحمص وشرائح البيض والملح والزعتر الطازج على شريحة التوست الأخرى.

شريحة التوست رتبي شرائح التوست علي طبق التقديم، وقدميها مباشرة علي مائدة رمضان. ساندويتش البيض بالمايونيزالمقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل بابا غنوجالمقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل توست اللبنهالمقاديرطريقة التحضير

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