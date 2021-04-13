كيف يساهم الصيام في تحسين الصحة النفسية

فوائد الصيام النفسية لا تقل أهمية عن تأثيراته الإيجابية على الصحة الجسدية والعقلية.

ومعلوم ان للصيام فوائد صحية عدة، كونه يساهم في معالجة بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب. كما يقوي الصيام المناعة، ويساعد اصحاب الوزن الزائد على التخلص من الدهون وخسارة الوزن.

وكما دوت الخليج الفوائد الصحية، فإن للصيام فوائد نفسية لا تقل أهمية، كون شهر رمضان هو شهر التراحم والتواصل الاجتماعي مع الاهل والاصدقاء، ما يقلل من التأثيرات النفسية السلبية التي تفرضها علينا ضغوطات الحياة، ويزيد الشعور بالامل والتفاؤل.

ولأننا في موقع مجلة "دوت الخليج"، نشدد على ضرورة الحفاظ على الصحة النفسية كما الجسدية، سوف نتطرق معكم الى مساهمة الصيام الفعالة في تحسين الصحة النفسية وفقاً لمعلومات شاركتنا بها نور نعمة، خبيرة التنمية البشرية ومهارات الحياة.

كيف يساهم الصيام في تحسين الحالة النفسية

تقول نعمة ان للصيام فوائد نفسية جسدية وأخلاقية.

فوائد نفسية كون الصيام يهذَب النفس ويرتقي بها، ما يؤثر إيجاباً على طريقة التفكير والتدبر في الأمور. كما يعطي الصيام الإنسان قوة إرادة للتغير نحو الأفضل وتدريب النفس على الهدوء، وتهذيب الإنسان بما ينعكس بشكل إيجابي على حياته وعلاقاته مع الآخرين.

وفوائد الصيام النفسية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتضمن التالي:

تنمية قدرة الإنسان على تهذيب شهواته.

تنمية ضمير الإنسان وتعزيز القدرة على محاسبة النفس.

تعزيز قدرة الإنسان على التعايش مع مختلف الظروف مهما كانت صعبة.

تنمية شعور الإنسان بالآخرين وبشكل خاص، الفقراء والمُحتاجين.

أما فيما يخص الفوائد الاخلاقية لصيام شهر رمضان المبارك فتشرحها نعمة على الشكل التالي:

تعلَم صفة الجود والكرم، وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

حب عمل الخير والإكثار منه.

القيام بأعمال الخير بسرية تامة بعيداً عن التفاخر أمام الناس.

يشجع الصيام الإنسان على عدم التكلّم على الآخرين أو انتقادهم من وراء ظهورهم.

يُنمي الصيام في داخل الإنسان، شعوراً بمدى أهمية صلة الرحم وزيارة الأقارب وتقديم المساعدة لهم في وقت الحاجة.

الفوائد الجسدية لصيام شهر رمضان

بحسب نعمة، فإن للصيام فوائد جسدية وصحية عدة، منها المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول الكلّي، والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

كما ان الصيام في رمضان يحسّن وظائف الدماغ وبنيته، ويقلل خطر تكوّن الأورام في الكبد.

كما يساعد على تخفيف الحالة الالتهابية في الجسم، وذلك عن طريق تثبيط السيتوكين المحرّض على الالتهاب.