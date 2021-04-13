تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية لا تصدقيها في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة ورائعه

خلطات طبيعية لتطويل الرموش ، تعتبر الرموش هو السحر الكبير الذي يلتف على العيون لذا يجب بأن يكون جذاب وأكثر جمالاً ولا يمكن ذلك مع رموش قصيرة وضعيفة، لذلك أنت بحاجة إلى استخدام مواد طبيعية 100% مضمونة ومجربة تساهم في إطالة الرموش وجعلها قوية وجذابة، فابتعدي عن استخدام المنتجات التجميلية التي تكون من أهم أسباب تساقط الرموش وعدم إطالتها.

يوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تحفيز نمو الرموش وتجعلها طويلة وجذابة ومنها الآتي:

يعتبر زيت الزيتون من أهم أنواع الزيوت الطبيعية التي تعمل على نمو الشعر بوجه عام وبالتالي فهي تساعد في تطويل الرموش وتستخدم عن طريق خلط القليل من زيت الزيتون مع كبسولة فيتامين E ثم يتم غمر فرشاة ماسكارا قديمة ونظيفة في الخليط ومشطي الرموش العلوية والسفلية واحرصي على أن تتم هذه العملية كل يوم قبل النوم وتركه على الرموش طول الليل وفي الصباح يتم إزالته عن طريق استخدام كريم إزالة المكياج أو بالماء والصابون.

لا يوجد أفضل من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطويل وتغذية الرموش فهي تحتوي على مجموعة من العناصر المفيدة جداً للرموش وتستخدم عن طريق خلط مقادير متساوية من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز وقليل من الفازلين واخلطيهم مع بعضهم ثم يتم تطبيقه على الرموش بنفس الطريقة السابقة.

هي من الخلطات المتميزة جداً والتي لها تأثير قوي جداً وفعال فقومي بمزج ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من زيت اللوز ونصف ملعقة صغيرة من العسل واخلطيهم معاً ثم يتم تطبيقهم على الرموش وتركها طول الليل ثم بعد ذلك غسيل الوجه بالماء الفاتر والصابون.