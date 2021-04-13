الطريقة السحرية لعمل الزبادي البيتي الاصلى مثل الجاهز واسرار نجاحة باسهل واحلى طريقة

طريقة عمل الزبادي في البيت ، من أسهل الطرق الذي يتم استخدامها في تحضير الزبادي، وتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور والبروتينات التي يحتاج إليه جسم الإنسان والتي تمد العظام بالكالسيوم الذي يعمل على تقوية الأسنان والعظام، ومن خلال موقعنا هذا نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزبادي في البيت.

يمكنك من الآن أن تقومين بتجربة تحضير الزبادي في البيت بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها كما يلي:

1 كيلو حليب كامل الدسم سواء بقري أو جاموسي.

ملعقة لبن بودرة.

ملعقتين صغيرتين زبادي بلدي.