الطريقة السحرية لعمل الزبادي البيتي الاصلى مثل الجاهز واسرار نجاحة باسهل واحلى طريقة

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طريقة عمل الزبادي في البيت ، من أسهل الطرق الذي يتم استخدامها في تحضير الزبادي، وتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور والبروتينات التي يحتاج إليه جسم الإنسان والتي تمد العظام بالكالسيوم الذي يعمل على تقوية الأسنان والعظام، ومن خلال موقعنا هذا نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزبادي في البيت.
طريقة عمل الزبادي في البيت
يمكنك من الآن أن تقومين بتجربة تحضير الزبادي في البيت بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها كما يلي:المقادير:
- 1 كيلو حليب كامل الدسم سواء بقري أو جاموسي.
- ملعقة لبن بودرة.
- ملعقتين صغيرتين زبادي بلدي.
- قومي بإحضار قدر عميق ضعي به الحليب وتركيه على النار حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان واحرصي على أن تقومين بتقليبه من الحين إلى الآخر لقتل الجراثيم والبكتريا التي تكون موجودة به.
- قومي بعد ذلك بإحضار وعاء بحجم كبير ضعي به كمية من الماء البارد ضعي بها قدر الحليب الساخن.
- ثم يتم إحضار وعاء صغير الحجم يوضع به ملعقتان من الزبادي البلدي وقلبي جيداً حتى لا تصبح متكتلة لذا يكون من الأفضل إذا استخدمت المضرب اليدوي في خلط الزبادي مع الحليب.
- بعدها يتم إضافة اللبن البودرة فهو مهم جداً لإعطاء الزبادي قوام ثابت وطعم متميز واخلطي المكونات مع بعضها جيداً.
- قومي بسكب مزيج الزبادي في الأكواب الخاصة بالزبادي ثم احضري صينية من الألمونيوم ورصي بها الأكواب.
- احرصي على أن يتم تغطية الأكواب لمنع تراكم الماء المكثف الناتج عن الماء الساخن بأكواب الزبادي.
- يتم اشعال الفرن على درجة حرارة مرتفعة لبضعة دقائق ثم اغلقيه وادخلي به الصينية التي تحتوي على أكواب الزبادي وتركيها لمدة 7 ساعات أو أكثر حسب الرغبة.
- بعد أن تحصلين على زبادي بالشكل المطلوب قومي بإخراجها وضعيها في الثلاجة لتتجمد ومن ثم يتم تقديمها.
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طريقة عمل الزبادي في البيت ، من أسهل الطرق الذي يتم استخدامها في تحضير الزبادي، وتحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور والبروتينات التي يحتاج إليه جسم الإنسان والتي تمد العظام بالكالسيوم الذي يعمل على تقوية الأسنان والعظام، ومن خلال موقعنا هذا نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الزبادي في البيت.
طريقة عمل الزبادي في البيت
يمكنك من الآن أن تقومين بتجربة تحضير الزبادي في البيت بأسهل طريقة يمكن أن تستخدميها كما يلي:المقادير:
- 1 كيلو حليب كامل الدسم سواء بقري أو جاموسي.
- ملعقة لبن بودرة.
- ملعقتين صغيرتين زبادي بلدي.
- قومي بإحضار قدر عميق ضعي به الحليب وتركيه على النار حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان واحرصي على أن تقومين بتقليبه من الحين إلى الآخر لقتل الجراثيم والبكتريا التي تكون موجودة به.
- قومي بعد ذلك بإحضار وعاء بحجم كبير ضعي به كمية من الماء البارد ضعي بها قدر الحليب الساخن.
- ثم يتم إحضار وعاء صغير الحجم يوضع به ملعقتان من الزبادي البلدي وقلبي جيداً حتى لا تصبح متكتلة لذا يكون من الأفضل إذا استخدمت المضرب اليدوي في خلط الزبادي مع الحليب.
- بعدها يتم إضافة اللبن البودرة فهو مهم جداً لإعطاء الزبادي قوام ثابت وطعم متميز واخلطي المكونات مع بعضها جيداً.
- قومي بسكب مزيج الزبادي في الأكواب الخاصة بالزبادي ثم احضري صينية من الألمونيوم ورصي بها الأكواب.
- احرصي على أن يتم تغطية الأكواب لمنع تراكم الماء المكثف الناتج عن الماء الساخن بأكواب الزبادي.
- يتم اشعال الفرن على درجة حرارة مرتفعة لبضعة دقائق ثم اغلقيه وادخلي به الصينية التي تحتوي على أكواب الزبادي وتركيها لمدة 7 ساعات أو أكثر حسب الرغبة.
- بعد أن تحصلين على زبادي بالشكل المطلوب قومي بإخراجها وضعيها في الثلاجة لتتجمد ومن ثم يتم تقديمها.
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