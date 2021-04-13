علاج سرطان بطانة الرحم

سرطان بطانة الرحم هو ورم خبيث ينمو من الغشاء المخاطي للعضو (بطانة الرحم). وهو من بين أكثر أنواع السرطانات النسائية شيوعاً في البلدان المتقدمة. عادة ما يتطور أثناء انقطاع الطمث. متوسط ​​عمر المريضة 63 سنة. في 80٪ من الحالات، يتم اكتشاف المرض في مرحلة لا تتجاوز المرحلة 2، لذلك عادة ما يمكن علاج المرض. يمكنك الحصول على علاج سرطان الرحم في الخارج. تجرى في البلدان المتقدمة العمليات الجراحية طفيفة التوغل لإزالة الورم الخبيث، وتستخدم أحدث أنواع العلاج الإشعاعي والأدوية الحديثة.

العلاج في المرحلة 2

إذا تم تشخيص سرطان الرحم في مرحلة مبكرة، فعادة ما تكون الجراحة كافية لعلاج المرض.

تنطوي الجراحة القياسية على إزالة الرحم وملحقاته (المبيضين وقناتي فالوب). ولكن قد يتم الحفاظ على المبيضين في الشابات دون سن 45 لتجنب انقطاع الطمث المبكر.

يلزم في بعض الأحيان العلاج الإضافي بعد الجراحة:

العلاج الإشعاعي الخارجي؛

العلاج الإشعاعي الموضعي؛

مزيج من هذه الأساليب.

يجرى العلاج الإشعاعي للأورام عالية الخباثة فقط.

يتطور سرطان بطانة الرحم عادة عند النساء الأكبر سناً غير المهتمات بالحفاظ على الخصوبة. لكن في بعض الأحيان، يتم تشخيص المرض في سن مبكرة. إذا كانت المرأة ترغب في ولادة طفل في المرحلة 1 من السرطان، يتم إجراء العلاج الهرموني. يمكن أن يختفي الورم تماماً تحت تأثيره. هذا لا يعني أن الشخص قد شُفي من السرطان. تبقى هناك حاجة لإجراء عملية جراحية لإزالة الرحم بعد الولادة.

مثل هذا العلاج ممكن فقط في أورام المرحلة 1 غير العدوانية. تجرى خزعة بطانة الرحم كل 3-6 أشهر لاستبعاد الانتكاس أو لاكتشاف عودة الورم في الوقت المناسب. يسمح الأطباء بالحمل إذا لم يعد السرطان في غضون ستة أشهر.

العلاج في المرحلة 2

يبدأ العلاج في المرحلة 2 من سرطان الرحم بعملية جراحية، حيث يجرى استئصال جذري للرحم. يزال الرحم وملحقاته والأنسجة المحيطة والثرب والعقد الليمفاوية والجزء العلوي من المهبل. يوصف بعد الجراحة الإشعاع، وأحياناً العلاج الكيميائي.

تجرى العمليات التقليدية لإزالة الرحم من خلال شق كبير في البطن. ولكن تستغرق فترة التعافي بعد هذه التدخلات من شهر ونصف إلى شهرين. يصاب بعض المرضى بمضاعفات. كما تبقى ندبة كبيرة على البطن تؤثر على مظهر المرأة.

يجري الأطباء في الخارج عمليات باستخدام المنظار البطني وعمليات بمساعدة الروبوت من خلال شقوق قصيرة في البطن. هذه التدخلات آمنة، ولها أدنى حد من مخاطر حدوث المضاعفات، ويصاحبها نزيف دم أقل، كما تتعافى المرأة بشكل أسرع ويمكنها العودة إلى حياتها المعتادة بعد 2-3 أسابيع.

العلاج في المرحلة 3

في هذه المرحلة يكون الورم قد انتشر إلى خارج الرحم وتكون قد ظهرت النقائل في العقد الليمفاوية القريبة. يقرر الأطباء مدى إمكانية إزالة الورم تماماً وتجرى عملية جراحية جذرية - استئصال الرحم. يوصف بعد ذلك العلاج الإشعاعي والكيميائي لسرطان الرحم.

العلاج في المرحلة 4

في المرحلة الأخيرة، ينتشر الورم إلى المثانة أو الأمعاء، وينتقل إلى الغدد الليمفاوية أو الأعضاء البعيدة.

في بعض الأحيان، تنفذ العملية الجذرية حتى في المرحلة 4. يشار إليها إذا كان الورم قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية البطنية فقط. في هذه الحالة، يمكن للطبيب إزالة الرحم مع ملحقاته استئصال العقد اللمفية. يوصف بعد العملية العلاج الإشعاعي والكيميائي.

إذا كان الورم غير صالح للجراحة، يتم علاج سرطان بطانة الرحم بالطرق التالية:

العلاج الإشعاعي؛

العلاج الكيميائي؛

العلاج بالهرمونات؛

العلاج الموجه؛

العلاج المناعي.

يتم العلاج الإشعاعي لسرطان الرحم لتقليص الورم ووقف نزيف الرحم. يستخدم الأطباء كلاً من العلاج الإشعاعي عن بُعد والعلاج الإشعاعي الموضعي، والذي ينطوي على إدخال المواد المشعة في الأعضاء التناسلية.

يتم اختيار العلاج الموجه بشكل فردي. يصف الأطباء مثبطات كيناز لمنع انقسام الخلايا السرطانية. تستخدم في بعض المرضى الأدوية التي تستهدف بروتينات VEGF - إنها تقمع نمو الأوعية الجديدة اللازمة لتغذية الورم. تحقن هذه الأدوية عن طريق الوريد كل 3 أسابيع. تستخدم في بعض الأحيان مثبطات mTOR التي تستهدف البروتين المحفز لنمو الورم.

يجرى العلاج المناعي باستخدام مثبطات نقاط التفتيش التي تقمع قدرة الورم على التهرب من الاستجابة المناعية.

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