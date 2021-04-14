طريقة عمل كنافة اللوتس عصرية مميزة.. ابتكارات رمضانية 2021

تعتبر كنافة اللوتس هي أشهر وأجدد وصفات الكنافة التي توصلنا إليها حتى الآن، حيث أنه في كل عام يتم ابتكار أحد الوصفات الحديثة من الكنافة، والتي بدأت في أول الأمر بكنافة المانجو، التي حاذت على إعجاب العديد من المواطنين، ولاقت حب وشغف الكثير منهم، وبعدها تم اختراع الكنافة بالنوتيلا التي برزت ولمعت في سماء الحلوى الرمضانية، لنصبح في انتظار الاختراع الجديد من الكنافة في كل رمضان، وإننا اليوم بصدد الحديث عن نوع مختلف وله مذاق مميز وهو اللوتس، ومن خلال مقالنا التالي نتناول سوياً طريقة تحضير تلك الوصفة بالأسرار والخطوات.

طريقة عمل كنافة اللوتس بالخطوات

المكونات

3/4 كوب من الزبدة المذابة.

1/4 كيلو من عجينة الكنافة المجمدة.

1/2 كوب من بسكويت اللوتس المجروش.

2 كوب من زبدة اللوتس.

طريقة التحضير

نقوم بتفتيت عجينة الكنافة جيداً حتى تصبح مثل البودرة أو جوز الهند الخشن. نقوم بفركها جيداً مع الزبدة، والتأكد من أنها تجانست معها بشكل مميز. تفرد في صينية فرن تدخل على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي. يراعى التقليب بين الحين والآخر حتى تأخذ لون متناسق. يتم وضع نصف كمية الكنافة في صينية، ويرش فوقها نصف كمية زبدة اللوتس المذابة مسبقاً في الميكرويف. ثم نقوم بوضع الكمية المتبقية من الكنافة وعليها باقي اللوتس، مع التزيين بالبسكويت المجروش.

أفكار وابتكارات لتحضير كنافة لوتس

هناك عدد كبير من الخطوات والابتكارات التي يمكن اتباعها لتحضير وصفة كنافة لوتس قوية وذات مذاق مميز للغاية، ومن الممكن تقديمها في العزائم والتجمعات، ومن الممكن الاستغناء عن مرحلة وضع الكنافة في الفرن واستبدالها بتشويحها مع الزبدة في وعاء على النار المتوسطة، كما أنه من الممكن بعد تشويحها إضافة القليل من الشربات قبل تشكيلها في الطاجن.