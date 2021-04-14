أسهل طريقة لعمل صينية المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة في الفرن

صينية المكرونة بالبشاميل ، من أسرع الأكلات التي يمكن تقديمها في شهر رمضان الكريم، وهى من الأطباق الفاخرة التي تقدم في المناسبات والعزمات ويرجع أصلها إلي المطبخ اليوناني والمطبخ القبرصي، وكانت تطهى دائماً باللحم الضأن والصلصة، ويطلق عليها باستيتشيو في إيطاليا، وهو اسم لمجموعة من الفطائر التي تحتوي على اللحم المفروم، وطعمها مختلف عن أنواع المكرونة الأخرى ويفضلها الكثير من الناس، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة على أصولها مثل الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات المكرونة بالبشاميل

سوف نتعرف على بعض المكونات العديدة التي تحتوي عليها المكرونة وهى كما يلي:-

كيلو من المكرونة القلم. ربع كيلو من اللحمة المفرومة. ثلاث ملاعق من الدقيق. 2 كوب من الشربة. بصلة كبيرة مقطعة. طبق صغير من الفلفل الأخضر. طبق صغير من الطماطم المقطع. ثلاث ملاعق من الصلصة. ملعقتين من السمنة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقة من بهارات اللحمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة مثل الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضعه على النار، ثم نضع السمنة ونتركها حتى تسخن جيداً، ونضيف الدقيق ونقلبه جيداً حتى يتعصج ثم نضيف الشربة بالتدريج حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً.

نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع بها لتر من الماء، وملعقة من الزيت، وملعقة من الملح، ونتركها حتى تغلي.

نقوم بإضافة المكرونة ونتركها حتى تنضج، ثم نرفها من على النار.

نصفيها جيداً من الماء الساخن، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد ونتركها جانباً.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع ملعقتين من الزيت ونضع عليها البصل ونشوحهم جيداً.

نقوم بوضع الفلفل الأخضر، واللحمة المفرومة، على البصل ونقلبهم جيداً حتى تتعصج اللحمة جيداً.

نقوم بإضافة الطماطم، والملح، والفلفل، والبهارات، على اللحمة ونقلبهم حتى يتشرب الخليط كل الماء، ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً.

طريقة تجهيز صينية المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة

سوف نتعرف على تحضير صينية المكرونة وهى كما يلي:-