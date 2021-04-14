 أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية وأسرار التتبيلة الرائعة

طريقة عمل الفراخ المشوية من أسهل الوصفات التي يمكن طبخها في شهر رمضان فهي وجبة صحية ولذيذة، ويمكن تعزز من مناعة الجسم، كما أنها من الأكلات التي تساعد على إنقاص الوزن بأمان، كما أنها من الأكلات التي يحبها الكثيرون ويمكن عملها في أي عزومة. مكونات الفراخ المشوية مكونات الفراخ المشوية تعتمد مكونات عمل الفراخ المشوية علي تتبيلتها فرخة وتكون قطعة إلي ثمان قطع

ملعقة ونصف كبيرة ثوم مفروم ويفضل ان يكون فريش

2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ورق لاورd

ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت زيتون أو زيت نباتي

ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض

5 ملاعق مياه

عصير ليمونه

2 ملعقة كبيرة صويا صوص طريقة عمل الفراخ المشوية نقوم بغسل الفراخ جيدًا بالخل والليمون والملح ثم بعد ذلك نقوم بتقطعيها إلى 8 قطع.

نقوم بخلط كل هذه المكونات لعمل تتبيلة الفراخ المشوية ثم نقوم بوضع هذه التتبيلة علي كل أجزاء الفراخ حتي نتأكد أنها قد تشربت تماماً من التتبيلة ونتركها ليس أقل من 3 ساعات ونضعها في الثلاجة.

حيث كلما تركناها في الثلاجة أكثر كلما تعطي طعم رائع وتكون قد تشربت من التتبيلة

يمكن بعد ذلك أن نضع الفرخ في صنية وأن نضعها في الفرن، أو نقوم بشويها علي الفحم وذلك حسب الرغبة

يمكن أن نقدمها في موائد رمضان مع رز بسمتي أو مع مكرونة بالصلصة، ويمكن عمل طحينه وسلطات متنوعة للتقديم مثل سلطة طماطم وخيار وبقدونس أو سلطة مايونيز

لكل الأشخاص الذين ليس لديهم فرن يمكن عملها بأكثر من طريقة حيث يمكن عملها علي الطاسة بدون أي زيوت حيث تكون الطاسة تيفال ويمكن أيضا عمل الفراخ المشوية في الصنية، ويمكن أن نضع معها طرن شات بطاطس وجزر وفلفل أخضر وطماطم طريقة عمل الفراخ المشوية الوسوم

طريقة عمل الفراخ المشوية من أسهل الوصفات التي يمكن طبخها في شهر رمضان فهي وجبة صحية ولذيذة، ويمكن تعزز من مناعة الجسم، كما أنها من الأكلات التي تساعد على إنقاص الوزن بأمان، كما أنها من الأكلات التي يحبها الكثيرون ويمكن عملها في أي عزومة. مكونات الفراخ المشوية مكونات الفراخ المشوية تعتمد مكونات عمل الفراخ المشوية علي تتبيلتها فرخة وتكون قطعة إلي ثمان قطع

ملعقة ونصف كبيرة ثوم مفروم ويفضل ان يكون فريش

2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ورق لاورd

ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت زيتون أو زيت نباتي

ثلاث ملاعق كبيرة خل أبيض

5 ملاعق مياه

عصير ليمونه

2 ملعقة كبيرة صويا صوص طريقة عمل الفراخ المشوية نقوم بغسل الفراخ جيدًا بالخل والليمون والملح ثم بعد ذلك نقوم بتقطعيها إلى 8 قطع.

نقوم بخلط كل هذه المكونات لعمل تتبيلة الفراخ المشوية ثم نقوم بوضع هذه التتبيلة علي كل أجزاء الفراخ حتي نتأكد أنها قد تشربت تماماً من التتبيلة ونتركها ليس أقل من 3 ساعات ونضعها في الثلاجة.

حيث كلما تركناها في الثلاجة أكثر كلما تعطي طعم رائع وتكون قد تشربت من التتبيلة

يمكن بعد ذلك أن نضع الفرخ في صنية وأن نضعها في الفرن، أو نقوم بشويها علي الفحم وذلك حسب الرغبة

يمكن أن نقدمها في موائد رمضان مع رز بسمتي أو مع مكرونة بالصلصة، ويمكن عمل طحينه وسلطات متنوعة للتقديم مثل سلطة طماطم وخيار وبقدونس أو سلطة مايونيز

لكل الأشخاص الذين ليس لديهم فرن يمكن عملها بأكثر من طريقة حيث يمكن عملها علي الطاسة بدون أي زيوت حيث تكون الطاسة تيفال ويمكن أيضا عمل الفراخ المشوية في الصنية، ويمكن أن نضع معها طرن شات بطاطس وجزر وفلفل أخضر وطماطم طريقة عمل الفراخ المشوية

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