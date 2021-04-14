الانف يعتبر هو النقطة المحورية في الوش اللي بتلفت انتباه الناس اول حاجة ، وكتير من البنات بيكونوا مش راضيين عن شكل الانف وحابين يغيروا شكلها ، بالاضافة ان الانف من اعضاء الجسم اللي حجمها بيستمر في الزيادة مع التقدم في العمر ، وفي اكتر من طريقة عشان تخلي شكل الانف مثالي ، سواء باستخدام المكياج او عمليات التجميل ، ولكن في طريقة اسهل ومش مكلفة وهي التمارين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على تمارين لتصغير الانف وتحديد شكلها.

تمارين لتصغير الانف وتحديد شكلها:

1- تمرين لنحت وتنحيف الانف:

– استخدمي صوباعك الابهام للضغط على الانف من الجنبين مع الزفير بقوة.

– مع شد الانف لتحت ، والفم يكون واخد وضع شكل حرف O ، وتبصي بعنيكي لفوق.

– اضغطي على الجزء السفلي من الانف من الجنبين للحصول على افضل النتايج ، واتأكدي انك بتخرجي الزفير بشكل معقول مش بقوة اوي.

– كرري التمرين 10 مرات.

التمرين بالفيديو:

2- تمرين لتقصير الانف:

التمرين ده مش بس هيشكل الانف ويخليها اقصر ، لكن كمان هيمنع تدهور غضاريف الانف.

– حطي صوباعك السبابة على طرف انفك ، واضغطي عليها بالراحة.

– دلوقتي باستخدام انفك ، مارسي ضغط لتحت على صوباعك.

– تقدري تعملي التمرين ده كل يوم قد ما تقدري.

التمرين بالفيديو:

3- تمرين لتقويم شكل الانف:

كل اللي هتعمليه بس انك تبتسمي ، وبعدين باستخدام صوباعك ادفعي الانف لفوق.

ده هيساعد على بناء العضلات الموجودة على جوانب الانف.

اعملي التمرين ده من 20 – 30 مرة كل يوم للحصول على افضل النتايج.

التمرين بالفيديو:

4- عملية التنفس:

اليوجا والتمارين مهمة جدا في عملية التنفس ، الشهيق والزفير اللي بيحصل اثناء اليوجا ليهم فوايد كتير من بينها تشكيل الانف.

– اقعدي بشكل مريح ، سدي فتحة واحدة من فتحات الانف ، واستنشقي من خلال الفتحة التانية للانف ، واستمري في العملية دي لمدة 4 ثواني تقريبا.

– بعدها ، سدي فتحة الانف التانية ، وطلعي زفير اثناء فتح فتحة الانف اللي كنتي ساداها في البداية.

– كرري التمرين بسد فتحة الانف التانية.

– ممكن تعملي 3 مجموعات 10 مرات في كل مجموعة لكل فتحة.

التمرين بالفيديو:

5- تذبذب الانف:

التمرين ده لبناء العضلات اكتر من انه تمرين لاعادة تشكيل الانف ، لكن اكيد هيساعد على تقوية عضلات الانف ، وهيخلي الانف حاده اكتر.

كل اللي هتعمليه هتهزي انفك ، مع التأكد ان باقي وشك ثابت تماما.

اعملي التمرين ده اكتر من مرة كل يوم على قد ما تقدري للحصول على افضل النتايج.

التمرين بالفيديو:

6- مساج الانف:

زي التنفس الطريقة دي ليها فوايد كتير ، وممكن انها تساعد على علاج الصداع بكل انواعه ، بالاضافة لتضييق وتشكيل الانف.

– دلكي كل جزء من الانف ، بداية من الجسر لحد طرف الانف ، وبعدين الجوانب في النهاية.

– اتأكدي ان صوابعك بتتحرك في حركات دائرية اثناء التدليك.

– دلكي الانف لمدة 5 دقايق كل يوم ، اعملي ده بانتظام للحصول على افضل النتايج.

التمرين بالفيديو:

تمرين للتخلص من خطوط الابتسامة:

مع التقدم في العمر ، خطوط الابتسامة بتبقى اعمق وبتظهر بشكل اكبر ، والتمرين البسيط ده هيساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة دي.

– كل اللي هتعمليه املي الفم بالهوا ومضمضي الهوا في كل الاتجاهات مع الاستمرار في الضغط لمدة 5 ثواني في كل منطقة.

– بمجرد ما تلمسي كل منطقة ، خرجي الهوا.

– اعملي التمرين ده مرة كل يوم.

التمرين بالفيديو:

الانف تعتبر من اكتر المناطق الصعبة لاعادة تشكيلها ، ولكن التمارين البسيطة دي هتشتغل على عضلات الانف بسهولة تامة ، ولكن اتأكدي بس من الانتظام على التمارين كل يوم ، ولما تشتغلي على مكان صعب زي الانف الموضوع محتاج صبر وشوية وقت لحد ما تظهر النتايج.

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