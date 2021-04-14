الانف يعتبر هو النقطة المحورية في الوش اللي بتلفت انتباه الناس اول حاجة ، وكتير من البنات بيكونوا مش راضيين عن شكل الانف وحابين يغيروا شكلها ، بالاضافة ان الانف من اعضاء الجسم اللي حجمها بيستمر في الزيادة مع التقدم في العمر ، وفي اكتر من طريقة عشان تخلي شكل الانف مثالي ، سواء باستخدام المكياج او عمليات التجميل ، ولكن في طريقة اسهل ومش مكلفة وهي التمارين ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على تمارين لتصغير الانف وتحديد شكلها.
تمارين لتصغير الانف وتحديد شكلها:
1- تمرين لنحت وتنحيف الانف:
– استخدمي صوباعك الابهام للضغط على الانف من الجنبين مع الزفير بقوة.
– مع شد الانف لتحت ، والفم يكون واخد وضع شكل حرف O ، وتبصي بعنيكي لفوق.
– اضغطي على الجزء السفلي من الانف من الجنبين للحصول على افضل النتايج ، واتأكدي انك بتخرجي الزفير بشكل معقول مش بقوة اوي.
– كرري التمرين 10 مرات.
التمرين بالفيديو:
2- تمرين لتقصير الانف:
التمرين ده مش بس هيشكل الانف ويخليها اقصر ، لكن كمان هيمنع تدهور غضاريف الانف.
– حطي صوباعك السبابة على طرف انفك ، واضغطي عليها بالراحة.
– دلوقتي باستخدام انفك ، مارسي ضغط لتحت على صوباعك.
– تقدري تعملي التمرين ده كل يوم قد ما تقدري.
التمرين بالفيديو:
3- تمرين لتقويم شكل الانف:
كل اللي هتعمليه بس انك تبتسمي ، وبعدين باستخدام صوباعك ادفعي الانف لفوق.
ده هيساعد على بناء العضلات الموجودة على جوانب الانف.
اعملي التمرين ده من 20 – 30 مرة كل يوم للحصول على افضل النتايج.
التمرين بالفيديو:
4- عملية التنفس:
اليوجا والتمارين مهمة جدا في عملية التنفس ، الشهيق والزفير اللي بيحصل اثناء اليوجا ليهم فوايد كتير من بينها تشكيل الانف.
– اقعدي بشكل مريح ، سدي فتحة واحدة من فتحات الانف ، واستنشقي من خلال الفتحة التانية للانف ، واستمري في العملية دي لمدة 4 ثواني تقريبا.
– بعدها ، سدي فتحة الانف التانية ، وطلعي زفير اثناء فتح فتحة الانف اللي كنتي ساداها في البداية.
– كرري التمرين بسد فتحة الانف التانية.
– ممكن تعملي 3 مجموعات 10 مرات في كل مجموعة لكل فتحة.
التمرين بالفيديو:
5- تذبذب الانف:
التمرين ده لبناء العضلات اكتر من انه تمرين لاعادة تشكيل الانف ، لكن اكيد هيساعد على تقوية عضلات الانف ، وهيخلي الانف حاده اكتر.
كل اللي هتعمليه هتهزي انفك ، مع التأكد ان باقي وشك ثابت تماما.
اعملي التمرين ده اكتر من مرة كل يوم على قد ما تقدري للحصول على افضل النتايج.
التمرين بالفيديو:
6- مساج الانف:
زي التنفس الطريقة دي ليها فوايد كتير ، وممكن انها تساعد على علاج الصداع بكل انواعه ، بالاضافة لتضييق وتشكيل الانف.
– دلكي كل جزء من الانف ، بداية من الجسر لحد طرف الانف ، وبعدين الجوانب في النهاية.
– اتأكدي ان صوابعك بتتحرك في حركات دائرية اثناء التدليك.
– دلكي الانف لمدة 5 دقايق كل يوم ، اعملي ده بانتظام للحصول على افضل النتايج.
التمرين بالفيديو:
تمرين للتخلص من خطوط الابتسامة:
مع التقدم في العمر ، خطوط الابتسامة بتبقى اعمق وبتظهر بشكل اكبر ، والتمرين البسيط ده هيساعد في التخلص من الخطوط الرفيعة دي.
– كل اللي هتعمليه املي الفم بالهوا ومضمضي الهوا في كل الاتجاهات مع الاستمرار في الضغط لمدة 5 ثواني في كل منطقة.
– بمجرد ما تلمسي كل منطقة ، خرجي الهوا.
– اعملي التمرين ده مرة كل يوم.
التمرين بالفيديو:
الانف تعتبر من اكتر المناطق الصعبة لاعادة تشكيلها ، ولكن التمارين البسيطة دي هتشتغل على عضلات الانف بسهولة تامة ، ولكن اتأكدي بس من الانتظام على التمارين كل يوم ، ولما تشتغلي على مكان صعب زي الانف الموضوع محتاج صبر وشوية وقت لحد ما تظهر النتايج.
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