طريقة عمل عيش السرايا ترند رمضان 2021 بالخطوات في المنزل في ثواني بسيطة

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل عيش السرايا عيش السرايا يعتبر من الحلويات العربية التي تنتشر في المطابخ السورية واللبنانية، فمن السهل تحضير حلى عيش السرايا في المنزل لأن مكوناته متوفرة في المنزل فهو غير مكلف نهائياً، وفي الآتي سنذكر لكم أفضل الخطوات لعمل حلى عيش السرايا.طريقة عمل عيش السرايا
المكونات
- خبز التوست.
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- كوب واحد من الماء.
- صبغة طعام، وتكون باللون البرتقالي.
- عدد 4 كوب من الحليب السائل.
- كوب واحد من كريم الطبخ.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- فستق حلبي.
خطوات تحضير عيش السرايا
- يتم تقطيع أطراف خبز التوست، وتحميصه في الفرن حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.
- من أجل تحضير القطر يجب وضع كوبين من الماء والسكر مع صبغة الطعام البرتقالية في إناء صغير.
- يتم وضع القطر عليه لمدة 3 دقائق على الأقل ويرفع من على النار.
- يفتت التوست في صينية ويفضل أن تكون صينية البايركس وتسقى بالقطر الساخن ويترك في الجانب لحين استخدامه.
- لتحضير القشطلية يتم وضع الكريمة والحليب وعدد 2 ملعقة من النشا والسكر في وعاء متوسط الحجم، وعليكِ بخفقه جيداً حتى تمتزج المكونات سوياً.
- يوضع القدر على نار متوسطة الحرارة، واستمري عزيزتي بالتحريك.
- يوضع طبقة القشطلية فوق طبقة التوست وضعي القليل مع القطر، وتدخل الصينية إلى الثلاجة لكي تبرد تماماً.
- يوضع فوق عيس السرايا جوز الهند والفستق الحلبي.
- 250 جم من بسكويت الشاي السادة.
- 100 جرام من الزبدة.
- 1/2 كوب من السكر البني.
- 1/2 كوب من كريمة الحلويات.
- 300 جم من الجبنة الكريمية.
- 150 جم من القشطة.
- ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين.
- 1/2 كوب من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الزهر.
- 3/4 كوب من كريمة الحلويات.
- فستق حلبي.
- مربى زهر الليمون.
- يتم وضع السكر البني والزبدة في وعاء متوسط الحجم على نار هادئة.
- تحرك الزبدة حتى يذوب السكر تماماً، يضاف 1/2 كوب من الكريمة على المزيج ويضاف إليه البسكويت المفتت.
- يوضع الجيلاتين في ماء بارد، لكي تتفتح من ثم يضاف إليه كمية قليلة من الماء الساخن.
- يتم خفق الجبنة الكريمية باستخدام الخفاقة الكهربائية ويضاف إليه الجيلاتين والسكر الأبيض والقشطة، وملعقة واحدة من ماء الزهر والكريمة السائلة، ويجب مزج المكونات جيداَ.
- يوضع البسكويت في صينية التشيز كيد ويصب عليها القشطلية وتدخل إلى الثلاجة حتى تبرد تماماً.
الوسوم
طريقة عمل عيش السرايا عيش السرايا يعتبر من الحلويات العربية التي تنتشر في المطابخ السورية واللبنانية، فمن السهل تحضير حلى عيش السرايا في المنزل لأن مكوناته متوفرة في المنزل فهو غير مكلف نهائياً، وفي الآتي سنذكر لكم أفضل الخطوات لعمل حلى عيش السرايا.طريقة عمل عيش السرايا
المكونات
- خبز التوست.
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- كوب واحد من الماء.
- صبغة طعام، وتكون باللون البرتقالي.
- عدد 4 كوب من الحليب السائل.
- كوب واحد من كريم الطبخ.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 4 ملاعق كبيرة من النشا.
- فستق حلبي.
خطوات تحضير عيش السرايا
- يتم تقطيع أطراف خبز التوست، وتحميصه في الفرن حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.
- من أجل تحضير القطر يجب وضع كوبين من الماء والسكر مع صبغة الطعام البرتقالية في إناء صغير.
- يتم وضع القطر عليه لمدة 3 دقائق على الأقل ويرفع من على النار.
- يفتت التوست في صينية ويفضل أن تكون صينية البايركس وتسقى بالقطر الساخن ويترك في الجانب لحين استخدامه.
- لتحضير القشطلية يتم وضع الكريمة والحليب وعدد 2 ملعقة من النشا والسكر في وعاء متوسط الحجم، وعليكِ بخفقه جيداً حتى تمتزج المكونات سوياً.
- يوضع القدر على نار متوسطة الحرارة، واستمري عزيزتي بالتحريك.
- يوضع طبقة القشطلية فوق طبقة التوست وضعي القليل مع القطر، وتدخل الصينية إلى الثلاجة لكي تبرد تماماً.
- يوضع فوق عيس السرايا جوز الهند والفستق الحلبي.
- 250 جم من بسكويت الشاي السادة.
- 100 جرام من الزبدة.
- 1/2 كوب من السكر البني.
- 1/2 كوب من كريمة الحلويات.
- 300 جم من الجبنة الكريمية.
- 150 جم من القشطة.
- ملعقة واحدة كبيرة من الجيلاتين.
- 1/2 كوب من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الزهر.
- 3/4 كوب من كريمة الحلويات.
- فستق حلبي.
- مربى زهر الليمون.
- يتم وضع السكر البني والزبدة في وعاء متوسط الحجم على نار هادئة.
- تحرك الزبدة حتى يذوب السكر تماماً، يضاف 1/2 كوب من الكريمة على المزيج ويضاف إليه البسكويت المفتت.
- يوضع الجيلاتين في ماء بارد، لكي تتفتح من ثم يضاف إليه كمية قليلة من الماء الساخن.
- يتم خفق الجبنة الكريمية باستخدام الخفاقة الكهربائية ويضاف إليه الجيلاتين والسكر الأبيض والقشطة، وملعقة واحدة من ماء الزهر والكريمة السائلة، ويجب مزج المكونات جيداَ.
- يوضع البسكويت في صينية التشيز كيد ويصب عليها القشطلية وتدخل إلى الثلاجة حتى تبرد تماماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عيش السرايا ترند رمضان 2021 بالخطوات في المنزل في ثواني بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.