طريقة عمل عيش السرايا ترند رمضان 2021 بالخطوات في المنزل في ثواني بسيطة

طريقة عمل عيش السرايا عيش السرايا يعتبر من الحلويات العربية التي تنتشر في المطابخ السورية واللبنانية، فمن السهل تحضير حلى عيش السرايا في المنزل لأن مكوناته متوفرة في المنزل فهو غير مكلف نهائياً، وفي الآتي سنذكر لكم أفضل الخطوات لعمل حلى عيش السرايا.

المكونات

عدد 4 كوب من الحليب السائل.

خطوات تحضير عيش السرايا

يتم تقطيع أطراف خبز التوست، وتحميصه في الفرن حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.

من أجل تحضير القطر يجب وضع كوبين من الماء والسكر مع صبغة الطعام البرتقالية في إناء صغير.

يتم وضع القطر عليه لمدة 3 دقائق على الأقل ويرفع من على النار.

يفتت التوست في صينية ويفضل أن تكون صينية البايركس وتسقى بالقطر الساخن ويترك في الجانب لحين استخدامه.