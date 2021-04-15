كيفية قلي السمبوسة بدون ماتشرب زيت ؛ تُعد السمبوسة من الأكلات التي يتم إعدادها كثيراً في شهر رمضان، أصبحت من الأكلات المتعلقة بهذا الشهر، وهي عبارة عن نوع من أنواع المعجنات المحشوة بأشكال من مختلفة من الحشو كالسبانخ والجبن وغيرهم، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل السمبوسة بدون ما تشرب زيت و سر نجاح السمبوسة.

كيفية قلي السمبوسة بدون ماتشرب زيت

تُعد السمبوسة أو السمبوسك من الوجبات المفضلة لدي الصائمين للك نجدها كثيراً على سفرة الإفطار، وفيما يلي نتعرف على كيفية قلي السمبوسة بدون ماتشرب زيت وهذا يُعد سر من أسرار نجاحها.

في البداية يتم تسخين الزيت جيداً ووضع حبات السمبوسة وذلك حتى لا تلتصق السمبوسك في قاع الإناء.

ثم يتم تقليل الحرارة قليلاً حتى لا تحترق وتنضج جيداً.

يتم تقليب السمبوسة حتى تصبح ذهبية اللون، وترفع من الزيت، ثم توضع على مناديل ورقية حتى تمتص أي زيت زائد بها.

كما يمكن إعدادها في الفرن وذلك عن طريق دهنها بالقليل من الزيت ثم رصها في صينية الفرن، وندخلها الفرن.

تُعد السمبوسة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين حيث أنها من أشهى وأسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها خاصة في رمضان، ومن خلال التالي نقدم إليكم سر نجاح السمبوسة.

يجب اتباع الوصفة بالظبط دون الإنقاص أو الزيادة منها وذلك لضمان إعداد سمبوسة مظبوطة وناجحه.

يمكن إضافة النشا إلى العجينة وذلك حتى تصبح مقرمشة حيث أن القرمشة تجعلها جميلة للغاية.

عند غمسها في الحليب ثم الطحين قبل القلي فإنها لا تمتص زيت أثناء القلي.

لابد من وضعها في الزيت بعد تسخينة جيداً ثم تهدأ وذلك حتى تنضج جيداً وتصبح مقرمشة.

يتم وضعها على مناديل بعد رفعها من الزيت وذلك حتى يتم التخلص من الزيت الزائد بها.

سر نجاح السمبوسة

وفي هذه النقاط نكون أجابنا أيضاً على كيفية قلي السمبوسة بدون ماتشرب زيت، وكذلك ما هو سر نجاح السمبوسة.

طريقة عمل السمبوسة بدون قلي

ممكن تحضير السمبوسة بأكثر من طريقة من بينهم تحضيرها بدون قلي كالتالي:

سمبوسة جاهزة.

ملعقة من الطحين.

ملعقة من الماء.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتان من الزيت.

الحشو المفضل.

في البداية نقوم بخلط الطحين والماء حتى يتكون خليط سائل.

ثم يتم فرد رقائق السمبوسك ثم وضع الحشو ثم يتم لفها ولصق الأطراف بمزيج الطحين والماء حتى تغلق جيداً.

يتم مزج الحليب والزيت، وغمس السمبوسة في الخليط.

نقوم برص السمبوسك في صينية فرن مناسبة، ثم توضع في الفرن لمدة عشر دقائق تقريباً حتى تصبح ذهبية اللون.

المقاديرطريقة التحضير

وهكذا نكون قدمنا لكم إجابة وفية عن كيفية قلي السمبوسة بدون ماتشرب زيت، و سر نجاح السمبوسة، وطريقة عمل السمبوسة بدون قلي.