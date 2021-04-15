قنبلة التفتيح اليابانيه لتبييض العانه والابط والكوعين وسيختفى سواد 20 السنين فى 3 دقائق

خلطات طبيعية لتفتيح جسم العروس قبل الزفاف ، قبل موعد الزفاف تبحث العروض عن طرق تساعدها على تفتيح الجسم وتخلصها من جميع البقع الداكنة التي توجد بالجسم ، ولكن تواجه الكثير من الصعوبات لأنها قد تقوم باستعمال أنواع عديدة من الكريمات ومنتجات تفتيح البشرة وهذا يمكن أن يكلفها كثيراً ولا يعطيها النتائج المطلوبة التي ترغب الحصول عليها.

يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح الجسم وتساعد على التخلص من البقع الداكنة ومنها التالي:

تعتبر واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة جداً للجسم وتعمل على تفتيح الجسم وتمحي البقع الداكنة للأبد وتستخدم بطريقة بسيطة وسهلة:

1 صفار بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 حبة موز ناضجة.

في وعاء قومي بهرس البيض بواسطة الشوكة ثم ضعي صفار البيضة واخفقيهم مع بعضهم جيداً ثم يضاف زيت الزيتون.

بعد أن تحصلين على خليط متجانس قومي بتطبيقه على الجسم وعلى المناطق السمراء والبقع الداكنة.

انتظري بعد ذلك لمدة 30 دقيقة ثم يتم تغسيل الجسم بالماء البارد وللحصول على نتائج فعالة قومي بتكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع على الأقل.

هي من الخلطات الفعالة والقوية التي تعمل على تفتيح وتبيض الجسم سريعاً فالليمون يعمل على إزالة البقع والنشا يرطبها وينعمها:

4 ملاعق نشا الذرة.

2/1 كوب عصير ليمون.