طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بالخطوات

نقدم طريقة عمل عجينة الكنافة بسهولة في المنزل، حيث أنها من أفضل وأشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الجميع، مع العلم أنه يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، مثل الكنافة بالقشطة، الكنافة بالنوتيلا، الكنافة بالمانجو، الكنافة بالكاسترد، وغيرها من الطرق المختلفة التي تتبع بلاد مختلفة.طريقة عمل عجينة الكنافة
يمكن تحضير عجينة الكنافة في البيت بطريقة سهلة، وفيما يلي المكونات والخطوات بالتفصيل:المكونات
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر للحلويات.
- 2 كوب من السميد الناعم.
- 3 أكواب من اللبن.
- ملعقة من ماء الورد.
- مزج كلاً من السميد والدقيق الأبيض معًا في وعاء عميق.
- إضافة اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتكون عجينة متجانسة القوام.
- إضافة ماء الورد مع التقليب والفرك مرة أخرى.
- فرد العجينة في صينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا.
- ترك العجينة جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم وضعها في الخلاط الكهربائي للحصول على شعيرات.
الكنافة بالمكسرات من أفضل وأشهى أنواع الكنافة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاق المكسرات اللذيذ وفائدتها وقيمتها الغذائية العالية، وفيما يلي المكونات والطريقة بالخطوات:مقادير عمل الكنافة
- نصف كيلو من عجينة الكنافة.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن الذائبة.
- ملعقة من السكر المطحون.
- مكسرات مجروشة حسب الرغبة (لوز، فستق، بندق، سوداني).
- ملعقة من القرفة الناعمة.
- ملعقة من جوز الهند.
- زبيب.
- ملعقة من السكر.
- كوبين من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- نصف ملعقة عصير ليمون.
- قليل من الفانيلا.
- إضافة الزبدة السايحة إلى شعيرات الكنافة مع الفرك والتوزيع جيدًا.
- إضافة السكر والفرك جيدًا حتى تتداخل المكونات.
- مزج المكسرات، السكر، القرفة، الزبيب، و جوز الهند في وعاء عميق.
- فرد نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بقليل من السمن.
- إضافة طبقة من حشوة المكسرات.
- فرد باقي كمية الكنافة.
- إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويتحول لونها إلى الذهبي.
- يتم سكب الشربات البارد على الكنافة فور خروجها من الفرن.
الوسوم
نقدم طريقة عمل عجينة الكنافة بسهولة في المنزل، حيث أنها من أفضل وأشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الجميع، مع العلم أنه يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، مثل الكنافة بالقشطة، الكنافة بالنوتيلا، الكنافة بالمانجو، الكنافة بالكاسترد، وغيرها من الطرق المختلفة التي تتبع بلاد مختلفة.طريقة عمل عجينة الكنافة
يمكن تحضير عجينة الكنافة في البيت بطريقة سهلة، وفيما يلي المكونات والخطوات بالتفصيل:المكونات
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر للحلويات.
- 2 كوب من السميد الناعم.
- 3 أكواب من اللبن.
- ملعقة من ماء الورد.
- مزج كلاً من السميد والدقيق الأبيض معًا في وعاء عميق.
- إضافة اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتكون عجينة متجانسة القوام.
- إضافة ماء الورد مع التقليب والفرك مرة أخرى.
- فرد العجينة في صينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا.
- ترك العجينة جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم وضعها في الخلاط الكهربائي للحصول على شعيرات.
الكنافة بالمكسرات من أفضل وأشهى أنواع الكنافة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاق المكسرات اللذيذ وفائدتها وقيمتها الغذائية العالية، وفيما يلي المكونات والطريقة بالخطوات:مقادير عمل الكنافة
- نصف كيلو من عجينة الكنافة.
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن الذائبة.
- ملعقة من السكر المطحون.
- مكسرات مجروشة حسب الرغبة (لوز، فستق، بندق، سوداني).
- ملعقة من القرفة الناعمة.
- ملعقة من جوز الهند.
- زبيب.
- ملعقة من السكر.
- كوبين من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- نصف ملعقة عصير ليمون.
- قليل من الفانيلا.
- إضافة الزبدة السايحة إلى شعيرات الكنافة مع الفرك والتوزيع جيدًا.
- إضافة السكر والفرك جيدًا حتى تتداخل المكونات.
- مزج المكسرات، السكر، القرفة، الزبيب، و جوز الهند في وعاء عميق.
- فرد نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بقليل من السمن.
- إضافة طبقة من حشوة المكسرات.
- فرد باقي كمية الكنافة.
- إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويتحول لونها إلى الذهبي.
- يتم سكب الشربات البارد على الكنافة فور خروجها من الفرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.