طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بالخطوات

نقدم طريقة عمل عجينة الكنافة بسهولة في المنزل، حيث أنها من أفضل وأشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الجميع، مع العلم أنه يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، مثل الكنافة بالقشطة، الكنافة بالنوتيلا، الكنافة بالمانجو، الكنافة بالكاسترد، وغيرها من الطرق المختلفة التي تتبع بلاد مختلفة.

طريقة عمل عجينة الكنافة

يمكن تحضير عجينة الكنافة في البيت بطريقة سهلة، وفيما يلي المكونات والخطوات بالتفصيل:

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر للحلويات.

2 كوب من السميد الناعم.

3 أكواب من اللبن.

ملعقة من ماء الورد.

مزج كلاً من السميد والدقيق الأبيض معًا في وعاء عميق. إضافة اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتكون عجينة متجانسة القوام. إضافة ماء الورد مع التقليب والفرك مرة أخرى. فرد العجينة في صينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا. ترك العجينة جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم وضعها في الخلاط الكهربائي للحصول على شعيرات.

المكوناتطريقة الكنافة بالمكسرات

الكنافة بالمكسرات من أفضل وأشهى أنواع الكنافة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاق المكسرات اللذيذ وفائدتها وقيمتها الغذائية العالية، وفيما يلي المكونات والطريقة بالخطوات:

نصف كيلو من عجينة الكنافة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن الذائبة.

ملعقة من السكر المطحون.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة (لوز، فستق، بندق، سوداني).

ملعقة من القرفة الناعمة.

ملعقة من جوز الهند.

زبيب.

ملعقة من السكر.

كوبين من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة عصير ليمون.

قليل من الفانيلا.

إضافة الزبدة السايحة إلى شعيرات الكنافة مع الفرك والتوزيع جيدًا. إضافة السكر والفرك جيدًا حتى تتداخل المكونات. مزج المكسرات، السكر، القرفة، الزبيب، و جوز الهند في وعاء عميق. فرد نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بقليل من السمن. إضافة طبقة من حشوة المكسرات. فرد باقي كمية الكنافة. إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويتحول لونها إلى الذهبي. يتم سكب الشربات البارد على الكنافة فور خروجها من الفرن.

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