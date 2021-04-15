أسرار عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني وأفكار مختلفة لتحضير حشوة مبتكرة

تعتبر عجينة الحواوشي الاسكندراني من أبرز المكونات لتحضير رغيف الحواوشي المميز والمفضل عند الكثيرين، وتزداد شهرته في المطبخ المصري، وخصوصاً الحواوشي الاسكندراني الذي يتميز بالعجينة الخاصة به، التي يتم تحضيرها يدوياً دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخبز الجاهز، مثل بقية أنواع الحواوشي، مع حشوة مميزة للغاية تحتوي على الكثير من الخضروات والتوابل العربية المميزة، التي تمنحه النكهات الغنية والمذاق الراقي والرائع، واليوم نقدم إليكم طريقة تحضير العجينة بكل أسرارها وتكاتها حتى تتمكنو من إعدادها بالمنزل بكل بساطة. طريقة إعداد عجينة الحواوشي طريقة إعداد عجينة الحواوشي المكونات 1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

1/2 كوب من الدقيق الأسمر.

1.5 ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1/4 كوب من السمن أو الزيت.

رشة من الملح.

1/2 كوب من الزبادي. طريقة التحضير في وعاء العجن نقوم بتقليب جميع المكونات الجافة سوياً من الدقيق بنوعيه والسكر والملح والبيكنج بودر والخميرة. نصنع حفرة في المنتضف ونضيف إليها الزبادي والقليل من الماء مع المادة الدهنية. نبدأ في عجن المكونات باليد حتى تتماسك العجينة وتصبح لينة. نقوم بتغليفها بالنايلون وتحفظ في مكان دافيء حتى تختمر. يتم تقطيعها إلى كرات بالحجم المناسب وتفرد بالنشابة وتوضع الحشوة بداخلها. تدخل إلى فرن ساخن حتى تنضج تماماً. طريقة تحضير حشوة الحواوشي المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة من البصل المفروم.

1 حبة من الطماطم المبشورة.

1 حبة من الفلفل الرومي المفروم.

فلفل حامي حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

معقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

1 كوب من البقدونس المفروم. طريقة التحضير يتم مزج جميع المكونات سوياً والتأكد من تمازجها جيداً. نأخذ كمية مناسبة منها وفردها في العجين وغلقها جيداً مع صنع فتحات في الأعلى. تدهن بالسمن وترش بالسمسم وحبة البركة وتدخل إلى الفرن حتى تنضج. الوسوم

تعتبر عجينة الحواوشي الاسكندراني من أبرز المكونات لتحضير رغيف الحواوشي المميز والمفضل عند الكثيرين، وتزداد شهرته في المطبخ المصري، وخصوصاً الحواوشي الاسكندراني الذي يتميز بالعجينة الخاصة به، التي يتم تحضيرها يدوياً دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخبز الجاهز، مثل بقية أنواع الحواوشي، مع حشوة مميزة للغاية تحتوي على الكثير من الخضروات والتوابل العربية المميزة، التي تمنحه النكهات الغنية والمذاق الراقي والرائع، واليوم نقدم إليكم طريقة تحضير العجينة بكل أسرارها وتكاتها حتى تتمكنو من إعدادها بالمنزل بكل بساطة. طريقة إعداد عجينة الحواوشي طريقة إعداد عجينة الحواوشي المكونات 1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

1/2 كوب من الدقيق الأسمر.

1.5 ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1/4 كوب من السمن أو الزيت.

رشة من الملح.

1/2 كوب من الزبادي. طريقة التحضير في وعاء العجن نقوم بتقليب جميع المكونات الجافة سوياً من الدقيق بنوعيه والسكر والملح والبيكنج بودر والخميرة. نصنع حفرة في المنتضف ونضيف إليها الزبادي والقليل من الماء مع المادة الدهنية. نبدأ في عجن المكونات باليد حتى تتماسك العجينة وتصبح لينة. نقوم بتغليفها بالنايلون وتحفظ في مكان دافيء حتى تختمر. يتم تقطيعها إلى كرات بالحجم المناسب وتفرد بالنشابة وتوضع الحشوة بداخلها. تدخل إلى فرن ساخن حتى تنضج تماماً. طريقة تحضير حشوة الحواوشي المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة من البصل المفروم.

1 حبة من الطماطم المبشورة.

1 حبة من الفلفل الرومي المفروم.

فلفل حامي حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

معقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

1 كوب من البقدونس المفروم. طريقة التحضير يتم مزج جميع المكونات سوياً والتأكد من تمازجها جيداً. نأخذ كمية مناسبة منها وفردها في العجين وغلقها جيداً مع صنع فتحات في الأعلى. تدهن بالسمن وترش بالسمسم وحبة البركة وتدخل إلى الفرن حتى تنضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل عجينة الحواوشي الاسكندراني وأفكار مختلفة لتحضير حشوة مبتكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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