البسبوسة الاصلية الفاخرة بالقشطة بمقادير مضبوطه 100% باسهل وانجح طريقة بتكات الشيفات

البسبوسة بالقشطة بطريقة الشيف حسن ، تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في شهر رمضان المبارك وهو الشهر الكريم الذي يعرف بالصلاة والعبادة وتحضير أشهى وألذ الأكلات والحلويات، ولكي توفرين الكثير من المال عند تحضير الحلويات سوف نقدم لكِ اليوم أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة في البيت بأقل التكاليف وفي اقل وقت ومجهود.

تبحث الكثير من ربات البيوت عن أفضل طريقة يمكن أن تستخدمها لتحضير البسبوسة بالقشطة بالطريقة التالية:

3 كوب سميد ناعم.

2/1 كوب جوز هند.

ثلث أرباع كوب سكر ناعم.

3 كوب لبن ساخن.

3 ملاعق سمنة.

1 كوب قشطة

2/1 كوب حليب رايب.

كوب وربع ماء.

عصير ليمونة.

كوب وربع سكر.

رشة فانيليا.

2 ملعقة سمن طرية.

مكسرات.

1 ملعقة كبيرة طحينة.