البسبوسة الاصلية الفاخرة بالقشطة بمقادير مضبوطه 100% باسهل وانجح طريقة بتكات الشيفات

- 1/2
- 2/2
البسبوسة بالقشطة بطريقة الشيف حسن ، تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في شهر رمضان المبارك وهو الشهر الكريم الذي يعرف بالصلاة والعبادة وتحضير أشهى وألذ الأكلات والحلويات، ولكي توفرين الكثير من المال عند تحضير الحلويات سوف نقدم لكِ اليوم أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة في البيت بأقل التكاليف وفي اقل وقت ومجهود.
البسبوسة بالقشطة بطريقة الشيف حسن
تبحث الكثير من ربات البيوت عن أفضل طريقة يمكن أن تستخدمها لتحضير البسبوسة بالقشطة بالطريقة التالية:المقادير:
- 3 كوب سميد ناعم.
- 2/1 كوب جوز هند.
- ثلث أرباع كوب سكر ناعم.
- 3 كوب لبن ساخن.
- 3 ملاعق سمنة.
- 1 كوب قشطة
- 2/1 كوب حليب رايب.
- كوب وربع ماء.
- عصير ليمونة.
- كوب وربع سكر.
- رشة فانيليا.
- 2 ملعقة سمن طرية.
- مكسرات.
- 1 ملعقة كبيرة طحينة.
- في وعاء متوسط الحجم قومي بوضع مقدار البسبوسة مع جوز الهند وقلبيهم مع بعضهم.
- ثم يضاف السمن مع السكر وقلبي مرة أخرى حتى تندمج المكونات مع بعضها.
- بعدها يضاف اللبن الساخن واخلطي مرة أخرى حتى تتجانس مع بعضها، ثم احضري صينية مدهونة بقليل من الطحينة وسكبي بها نصف كمية البسبوسة ومن فوقها الكريمة وبعدها قومي بفرد الكمية المتبقة من خليط البسبوسة واحرصي على أن يتم فرده جيداُ حتى تصبح متساوية.
- ثم يوضع على وجها القليل من السمن مع الطحينة والمكسرات من اللوز والبندق والفول السوداني على حسب الرغبة.
- قومي بعدها بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وأدخلي الصينية إلى الفرن وتركيها لمدة 25 دقيقة حتى أن تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- بعد أن تنضج البسبوسة بالقشطة قومي بإخراجها من الفرن وقومي بسقيها بالقطر وهو بارد وقدميها واستمتعي بأشهى وألذ بسبوسة بالقشطة بالهناء والشفاء.
الوسوم
البسبوسة بالقشطة بطريقة الشيف حسن ، تعتبر البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في شهر رمضان المبارك وهو الشهر الكريم الذي يعرف بالصلاة والعبادة وتحضير أشهى وألذ الأكلات والحلويات، ولكي توفرين الكثير من المال عند تحضير الحلويات سوف نقدم لكِ اليوم أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة في البيت بأقل التكاليف وفي اقل وقت ومجهود.
البسبوسة بالقشطة بطريقة الشيف حسن
تبحث الكثير من ربات البيوت عن أفضل طريقة يمكن أن تستخدمها لتحضير البسبوسة بالقشطة بالطريقة التالية:المقادير:
- 3 كوب سميد ناعم.
- 2/1 كوب جوز هند.
- ثلث أرباع كوب سكر ناعم.
- 3 كوب لبن ساخن.
- 3 ملاعق سمنة.
- 1 كوب قشطة
- 2/1 كوب حليب رايب.
- كوب وربع ماء.
- عصير ليمونة.
- كوب وربع سكر.
- رشة فانيليا.
- 2 ملعقة سمن طرية.
- مكسرات.
- 1 ملعقة كبيرة طحينة.
- في وعاء متوسط الحجم قومي بوضع مقدار البسبوسة مع جوز الهند وقلبيهم مع بعضهم.
- ثم يضاف السمن مع السكر وقلبي مرة أخرى حتى تندمج المكونات مع بعضها.
- بعدها يضاف اللبن الساخن واخلطي مرة أخرى حتى تتجانس مع بعضها، ثم احضري صينية مدهونة بقليل من الطحينة وسكبي بها نصف كمية البسبوسة ومن فوقها الكريمة وبعدها قومي بفرد الكمية المتبقة من خليط البسبوسة واحرصي على أن يتم فرده جيداُ حتى تصبح متساوية.
- ثم يوضع على وجها القليل من السمن مع الطحينة والمكسرات من اللوز والبندق والفول السوداني على حسب الرغبة.
- قومي بعدها بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وأدخلي الصينية إلى الفرن وتركيها لمدة 25 دقيقة حتى أن تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- بعد أن تنضج البسبوسة بالقشطة قومي بإخراجها من الفرن وقومي بسقيها بالقطر وهو بارد وقدميها واستمتعي بأشهى وألذ بسبوسة بالقشطة بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البسبوسة الاصلية الفاخرة بالقشطة بمقادير مضبوطه 100% باسهل وانجح طريقة بتكات الشيفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.