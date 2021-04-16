طريقة عمل الخواضه سهلة وسريعة في المنزل

الخواضه واحدة من أشهر الأكلات المنتشرة في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها الكثير لمعرفة طريقة عملها في المنزل بسهولة، وتتميز المملكة العربية السعودية أنها لديها العديد من أنواع الأكلات المختلفة التي تميزها عن الكثير من الدول الأخرى وتكون المائدة في السعودية مرتبطة بالعادات والتقاليد فهناك الكثير من الأكلات الأساسية والشائعة في السعودية مثل الكبسة والمطبق والمندى والكثير من الأكلات المختلفة الأخرى المميزة.

طريقة عمل الخواضه

الخواضه هي واحدة من أشهر الأطباق الشعبية في السعودية ويطلق عليها العديد من الأسماء المختلفة مثل السويق ونقدم لكم في هذا المقال المكونات المطلوبة وطريقة التحضير في المنزل بسهولة والاستمتاع بواحدة من أشهر الأطباق الشعبية في السعودية.

6 ملاعق من السويق المطحون (الخواضة).

8 ملعق من السمن البلدي أو الزبدة.

قومي باحضار وعاء وقومي باضافة بة 6 ملاعق السويق الناعم مع 8 ملاعق من السمنة البلدي أو الزبدة.

بعد ذلك قومي بمزج المكونات مع بعضها حتي يتكون خليط وتحصلي علي قوام.

اذا كان القوام الخاص بالخليط خفيف يمكنك وضع القليل من الخواضة حتي يتماسك الخليط.

بهذة الطريقة يمكنك تحضير الخواضة في المنزل في دقائق بكل سهولة وسوف تصبح جاهزة للتقديم والتناول.

مكونات عمل الخواضهطريقة تحضير الخواضه

الخواضة من أشهر الاكلات ذات الشعبية الكبيرة في المملكة العربية السعودية والتي يرغب الكثير في معرفة أسرع طريقة يمكنهم من خلالها تحضيرها، ولذلك قدمنا لكم في هذا المقال طريقة بسيطة وسريعة لعمل الخواضة.