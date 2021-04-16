الزبادي بالسكر | وجبة متكاملة في السحور تعرفي على طريقة إعدادها في المنزل بسهولة

لا تخلو مائدة السحور من طبق الزبادي بالسكر نظرًا لفوائدها العديدة للجسم، وقدرتها على توفير نسبة كبيرة من احتياجات الإنسان من الكالسيوم، ناهيك عن قدرتها الكبيرة في التخلص من مشاكل المعدة والقولون، كما أنها تسهل عملية الهضم وتساعد على الصيام بشكل كبير، وكثيرًا ما تحتاج النساء لمعرفة طريقة إعدادها في المنزل لضمان نظافة المكونات والتأكد من البسترة والتعقيم، لذا سنساعدك في الحصول على طريقة مبسطة وناجحة لهذا الطبق المميز الصحي واللذيذ.الزبادي بالسكر
لا تقتصر فوائد الزبادي في الصيام على تحسين عملية الهضم فقط، ولكنها تمتد لتشمل تخليص الجسم من البكتريا حيث يحتوي على بكتريا نافعة تقوم بالقضاء على الانتفاخ وتساعد على تخليص الجسم من الفضلات وتحسين عملية التبرز بصورة سليمة، كما تساهم في القضاء على بكتريا الفم التي تسبب الرائحة الكريهة للفم، وتخلصك من التهابات وتورم اللثة، واعترافًا منا بأهمية الزبادي بالسكر في حياتنا العادية وليس فقط في الصيام نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة.مكونات الزبادي
- كيلو لبن طازج.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- ربع كوب من السكر.
- يتم غلي اللبن جيدًا وتركه ليبرد تمامًا.
- يتم إضافة السكر والتقليب جيدًا حتى تمام لذوبان.
- يتم تسخين اللبن حتى تصبح درجة حرارته مثل الماء الفاتر.
- حينها يتم مزج علبة الزبادي في اللبن جيدًا والتأكد من تمام الذوبان.
- يتم صب الخليط في أكواب صغيرة أو بولات.
- يتم تسخين الفرن لمدة خمس دقائق، على درجة حرارة 100 حتى يصبح دافئ، بعدها يتم إطفاء الفرن.
- توضع الأكواب في الفرن لمدة أربع ساعات ويتم وضعها في الثلاجة حتى الصباح.
- تقدم باردة مع سلطة فواكه، أو مزج الزبادي مع ملعقتين من الشوفان، أو تناولها مع التمر والزبيب والمكسرات لوجبة غذائية متكاملة.
الوسوم
لا تخلو مائدة السحور من طبق الزبادي بالسكر نظرًا لفوائدها العديدة للجسم، وقدرتها على توفير نسبة كبيرة من احتياجات الإنسان من الكالسيوم، ناهيك عن قدرتها الكبيرة في التخلص من مشاكل المعدة والقولون، كما أنها تسهل عملية الهضم وتساعد على الصيام بشكل كبير، وكثيرًا ما تحتاج النساء لمعرفة طريقة إعدادها في المنزل لضمان نظافة المكونات والتأكد من البسترة والتعقيم، لذا سنساعدك في الحصول على طريقة مبسطة وناجحة لهذا الطبق المميز الصحي واللذيذ.الزبادي بالسكر
لا تقتصر فوائد الزبادي في الصيام على تحسين عملية الهضم فقط، ولكنها تمتد لتشمل تخليص الجسم من البكتريا حيث يحتوي على بكتريا نافعة تقوم بالقضاء على الانتفاخ وتساعد على تخليص الجسم من الفضلات وتحسين عملية التبرز بصورة سليمة، كما تساهم في القضاء على بكتريا الفم التي تسبب الرائحة الكريهة للفم، وتخلصك من التهابات وتورم اللثة، واعترافًا منا بأهمية الزبادي بالسكر في حياتنا العادية وليس فقط في الصيام نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة.مكونات الزبادي
- كيلو لبن طازج.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- ربع كوب من السكر.
- يتم غلي اللبن جيدًا وتركه ليبرد تمامًا.
- يتم إضافة السكر والتقليب جيدًا حتى تمام لذوبان.
- يتم تسخين اللبن حتى تصبح درجة حرارته مثل الماء الفاتر.
- حينها يتم مزج علبة الزبادي في اللبن جيدًا والتأكد من تمام الذوبان.
- يتم صب الخليط في أكواب صغيرة أو بولات.
- يتم تسخين الفرن لمدة خمس دقائق، على درجة حرارة 100 حتى يصبح دافئ، بعدها يتم إطفاء الفرن.
- توضع الأكواب في الفرن لمدة أربع ساعات ويتم وضعها في الثلاجة حتى الصباح.
- تقدم باردة مع سلطة فواكه، أو مزج الزبادي مع ملعقتين من الشوفان، أو تناولها مع التمر والزبيب والمكسرات لوجبة غذائية متكاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزبادي بالسكر | وجبة متكاملة في السحور تعرفي على طريقة إعدادها في المنزل بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.