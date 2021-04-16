الزبادي بالسكر | وجبة متكاملة في السحور تعرفي على طريقة إعدادها في المنزل بسهولة

لا تخلو مائدة السحور من طبق الزبادي بالسكر نظرًا لفوائدها العديدة للجسم، وقدرتها على توفير نسبة كبيرة من احتياجات الإنسان من الكالسيوم، ناهيك عن قدرتها الكبيرة في التخلص من مشاكل المعدة والقولون، كما أنها تسهل عملية الهضم وتساعد على الصيام بشكل كبير، وكثيرًا ما تحتاج النساء لمعرفة طريقة إعدادها في المنزل لضمان نظافة المكونات والتأكد من البسترة والتعقيم، لذا سنساعدك في الحصول على طريقة مبسطة وناجحة لهذا الطبق المميز الصحي واللذيذ.

لا تقتصر فوائد الزبادي في الصيام على تحسين عملية الهضم فقط، ولكنها تمتد لتشمل تخليص الجسم من البكتريا حيث يحتوي على بكتريا نافعة تقوم بالقضاء على الانتفاخ وتساعد على تخليص الجسم من الفضلات وتحسين عملية التبرز بصورة سليمة، كما تساهم في القضاء على بكتريا الفم التي تسبب الرائحة الكريهة للفم، وتخلصك من التهابات وتورم اللثة، واعترافًا منا بأهمية الزبادي بالسكر في حياتنا العادية وليس فقط في الصيام نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة.

كيلو لبن طازج.

علبة كبيرة من الزبادي.

ربع كوب من السكر.