بطعم ومذاق لذيذ أصابع البقلاوة بالمكسرات حضريها في 5 دقائق زي المحلات

تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية المشهورة فهي عبارة عن طبقات رقيقة من العجين يتم حشوها على حسب الرغبة، حيث يوجد منها حشوات مختلفة، وتشتهر البقلاوة في البلاد العربية والشرقية/ و تقدم دائما في المناسبات والموائد الرمضانية، وفي بعض البلدان تختلف في طريقة إعدادها فهي من الحلويات السهلة والسريعة والتي لا يمكن ان تخلو من السفرة الرمضانية، كما يتم تناولها بجانب القهوة أو الشاي فهي خفيفة على المعدة، والآن نذكر لكم خطوات عمل اصابع البقلاوة. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات المكونات:- نصف كيلو جلاش

1 كوب فستق مجروش

ربع كوب سكر ابيض

2 كوب شربات

1 كوب سمن سائلة طريقة تحضير الحشوة نضع الفستق المجروش والسكر الأبيض في وعاء ونقلبهم جيدا، ونتركهم على جنب حتي ننتهي من تجهيز العجينة وباقي المكونات. طريقة تحضير عجينة البقلاوة نحضر ورق الجلاش ونفرد ورقتين منها على مكان مسطح ثم ندهنها بالسمن بواسطة الفرشاة.

نضع الحشوة على طرف الجلاش ثم نقوم بلفها ونكرر هذة الخطوة حتى ينتهي الجلاش.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمنة ثم نضع عليها الجلاش وندهن وجه الأصابع بالسمنة.

ندخل صينية الجلاش في الفرن ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات ويتم تزينها بالفستق المجروش. طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير الحشوةطريقة تحضير عجينة البقلاوةطريقة تحضير الشربات المكونات: 2 كوب ماء.

1 كوب من السكر.

نصف ليمونة. في إناء نقوم بوضع 2 كوب من الماء على كوب من السكر مع نصف ملعقة من عصير الليمون، ثم نضعه على النار حتي يعطينا القوام المظبوط. سر نجاح أصابع البقلاوة يجب ان يكون الجلاش في درجة حرارة المكان.

يجب ان تقومي بدهن طبقات الجلاش بالسمنة للحصول على جلاش هش ولذيذ.

يجب دهن صينية الجلاش بالسمنة، قبل وضع الأصابع لمنع التصاقها. سر نجاح أصابع البقلاوة الوسوم

تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية المشهورة فهي عبارة عن طبقات رقيقة من العجين يتم حشوها على حسب الرغبة، حيث يوجد منها حشوات مختلفة، وتشتهر البقلاوة في البلاد العربية والشرقية/ و تقدم دائما في المناسبات والموائد الرمضانية، وفي بعض البلدان تختلف في طريقة إعدادها فهي من الحلويات السهلة والسريعة والتي لا يمكن ان تخلو من السفرة الرمضانية، كما يتم تناولها بجانب القهوة أو الشاي فهي خفيفة على المعدة، والآن نذكر لكم خطوات عمل اصابع البقلاوة. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات المكونات:- نصف كيلو جلاش

1 كوب فستق مجروش

ربع كوب سكر ابيض

2 كوب شربات

1 كوب سمن سائلة طريقة تحضير الحشوة نضع الفستق المجروش والسكر الأبيض في وعاء ونقلبهم جيدا، ونتركهم على جنب حتي ننتهي من تجهيز العجينة وباقي المكونات. طريقة تحضير عجينة البقلاوة نحضر ورق الجلاش ونفرد ورقتين منها على مكان مسطح ثم ندهنها بالسمن بواسطة الفرشاة.

نضع الحشوة على طرف الجلاش ثم نقوم بلفها ونكرر هذة الخطوة حتى ينتهي الجلاش.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمنة ثم نضع عليها الجلاش وندهن وجه الأصابع بالسمنة.

ندخل صينية الجلاش في الفرن ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسكب عليها الشربات ويتم تزينها بالفستق المجروش. طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير الحشوةطريقة تحضير عجينة البقلاوةطريقة تحضير الشربات المكونات: 2 كوب ماء.

1 كوب من السكر.

نصف ليمونة. في إناء نقوم بوضع 2 كوب من الماء على كوب من السكر مع نصف ملعقة من عصير الليمون، ثم نضعه على النار حتي يعطينا القوام المظبوط. سر نجاح أصابع البقلاوة يجب ان يكون الجلاش في درجة حرارة المكان.

يجب ان تقومي بدهن طبقات الجلاش بالسمنة للحصول على جلاش هش ولذيذ.

يجب دهن صينية الجلاش بالسمنة، قبل وضع الأصابع لمنع التصاقها. سر نجاح أصابع البقلاوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطعم ومذاق لذيذ أصابع البقلاوة بالمكسرات حضريها في 5 دقائق زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.